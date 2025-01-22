«Факел» собирается расторгнуть контракт с Селе

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Воронежский ФК «Факел» собирается расторгнуть контракт с полузащитником Табо Селе. Об этом стало известно Metaratings.ru. Футболист, как отмечается, покинет клуб в зимнее трансферное окно.
«Вероятно, это будет оформлено как расторжение контракта по обоюдному согласию сторон, а футболист вернется в ЮАР. Клуб уже ищет замену полузащитнику», — говорится в материале.Напомним, контракт Селе с «Факелом» подписан до 30 июня 2025 года. Футболист играет за воронежцев с августа 2023 года, на его счету 27 матчей за клуб и одна результативная передача. Рыночная стоимость Селе составляет 350 тысяч евро по оценке портала Transfermarkt.
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