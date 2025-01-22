«Спартак» ищет нападающего на замену Угальде из-за его возможного ухода

Фото: istockphoto/gorodenkoff
ФК «Спартак» начал активно искать нападающего на замену 22-летнему костариканскому форварду Манфреду Угальде из-за его возможного ухода в летнее трансферное окно. Об этом стало известно Metaratings.ru.
«По нашей информации, «красно-белые» ищут нападающего с перспективой и потенциалом роста, который сможет выходить на поле на замену Угальде, а при возможной продаже костариканца станет основным», — отмечает портал.Указывается, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович не признает игровые схемы, где на поле находятся два форварда одновременно, потому ищет такого нападающего, который не будет возмущаться из-за роли запасного на некоторое время.
Читайте также:
Барбоза перечислил претендентов на чемпионство в РПЛ
Назван главный фаворит РПЛ
«Ривер Плейт» добивается от агентов Солари возможности продать его в «Спартак»
Данил Пономарев