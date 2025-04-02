«Факел» уже почти погас: Футбольный агент Сафонов винит руководство в провале клуба из Воронежа

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Воронежский «Факел» и «Оренбург» уже могут прощаться с Российской премьер-лигой (РПЛ). Обе команды уже не покинут «подвал» турнирной таблицы.
Такое мнение в разговоре с изданием Metaratings.ru высказал известный футбольный агент Алексей Сафонов. Более того, он считает, что оба коллектива задолго до окончания чемпионата потеряют даже теоретические шансы остаться в высшем дивизионе российского футбола.
Он также прокомментировал недавнее увольнение тренера воронежцев Дмитрия Пятибратова. По словам Сафонова, проблема команды была вовсе не в тренере или тренерах, а в руководстве клуба.
Он назвал воронежских болельщиков самыми лучшими во всей лиге и посетовал, что директорат «Факела» по сути лишил их возможности видеть поединки любимой команды с ведущими клубами страны.
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«Думаю, что "Факел" и "Оренбург" уже закончили свои выступления в РПЛ. Досрочно обе команды вылетят, они уже не вылезут из низов турнирной таблицы», — сказал специалист.
Он также прокомментировал недавнее увольнение тренера воронежцев Дмитрия Пятибратова. По словам Сафонова, проблема команды была вовсе не в тренере или тренерах, а в руководстве клуба.
«Смотрите, кого они набрали! Беленов, Калинин, Квеквескири и Ломовицкий соответствуют уровня лиги. Остальные футболисты — не уровня РПЛ. О чём говорим-то?» — с искренним удивлением спросил футбольный агент.
Он назвал воронежских болельщиков самыми лучшими во всей лиге и посетовал, что директорат «Факела» по сути лишил их возможности видеть поединки любимой команды с ведущими клубами страны.
«Рыба с головы гниёт», — напомнил в заключение известную поговорку Алексей Сафонов.
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Александр Бойцов