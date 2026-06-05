Фаворит чемпионата мира сенсационно уступил Кот-д'Ивуару в товарищеском матче

05 июня 2026, 01:35

Футболисты сборной Франции сенсационно проиграли Кот-д'Ивуару

Фото: istockphoto/gorodenkoff

В преддверии чемпионата мира сборная Кот‑д’Ивуара одержала победу над командой Франции в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 2:1, сообщает ТАСС.