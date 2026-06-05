Фаворит чемпионата мира сенсационно уступил Кот-д'Ивуару в товарищеском матче
В преддверии чемпионата мира сборная Кот‑д’Ивуара одержала победу над командой Франции в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 2:1, сообщает ТАСС.
За африканскую команду отличились Гела Дуэ на 53‑й минуте и Амад Диалло на 84‑й минуте. Единственный гол в составе французской команды на счету Райана Шерки (45-я минута).
Мировое первенство по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Особенностью предстоящего турнира станет расширенный состав участников: впервые в чемпионате мира будут соревноваться 48 команд.
Франция встретится на групповом этапе со сборными Сенегала, Ирака и Норвегии. Кот‑д’Ивуар будет бороться за выход в плей-офф с соперниками из Эквадора, Германии и Кюрасао.
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