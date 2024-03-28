Клуб Овечкина останется в Вашингтоне

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Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс» не переедет в другой штат. Об этом сообщает Associated Press.
Хоккейный клуб, лидером которого является российский форвард Александр Овечкин, останется в Вашингтоне до 2050 года. Уточняется, что также не планирует менять прописку команда Национальной баскетбольной ассоциации «Вашингтон Уизардс».
Владелец обоих клубов Тед Леонсис и мэр округа Колумбия Мюриэл Баузер подписали договор о проекте реконструкции арены. По словам Леонсиса, это важный для него день и он испытывает чувство облегчения.
Напомним, что в июне прошлого года говорилось, что команды хотели перебраться из Вашингтона в другой штат, предположительно, в Вирджинию.
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Владелец обоих клубов Тед Леонсис и мэр округа Колумбия Мюриэл Баузер подписали договор о проекте реконструкции арены. По словам Леонсиса, это важный для него день и он испытывает чувство облегчения.
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Дана Игумнова