Федерация футбола Пакистана не проявила заинтересованности в товарищеском матче с Россией

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Пакистан не заинтересован в проведении товарищеского матча футбольной сборной своей страны с российской национальной командой. Об этом сообщил менеджер по общественным связям Федерации футбола Пакистана Мухаммад Яшал Мажар.
В разговоре с корреспондентом портала Metaratings.ru он напомнил, что в прошлом году были контакты с Российским футбольным союзом (РФС) на тему проведения такой игры. Назывались даже конкретные сроки. Однако тогда всё закончилось отменой матча.
Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказывал, что 11 июня 2024 года было отправлено письмо в Федерацию футбола Пакистана (ФФП) с предложением провести товарищеский матч между сборными двух стран в окно, предусмотренное в международном календаре в октябре. Ответ об отказе от проведения этой игры пришёл в РФС 17 сентября. В качестве причины было указано отсутствие согласования с правительством Пакистана проведении матча за четыре недели до назначенной даты, как это положено по законам страны.
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«Сейчас никаких разговоров по матчу со сборной России нет. Пакистан в настоящее время не желает проводить матч с Россией», — сказал Мажар.
Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказывал, что 11 июня 2024 года было отправлено письмо в Федерацию футбола Пакистана (ФФП) с предложением провести товарищеский матч между сборными двух стран в окно, предусмотренное в международном календаре в октябре. Ответ об отказе от проведения этой игры пришёл в РФС 17 сентября. В качестве причины было указано отсутствие согласования с правительством Пакистана проведении матча за четыре недели до назначенной даты, как это положено по законам страны.
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Александр Бойцов