Стало известно, кто сыграет в Европе за право выхода на ЧМ-2026 по футболу

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Стали известны участники европейского отбора на чемпионат мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Составы групп были объявлены в воскресенье после завершения четвертьфиналов Лиги наций УЕФА.
«Матчи отборочного турнира пройдут с 21 марта 2025 года по 31 марта 2026-го», — пишет РИА Новости Спорт.В отборочном турнире Европу представят 16 команд, из которых 12 получат прямые путевки на чемпионат мира как победители своих групп. Оставшиеся четыре места разыграют в плей-офф, куда попадут 12 сборных с вторых мест и четыре команды сборные, которые квалифицируются через Лигу наций.
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Группы распределены следующим образом:
- в группе A сыграют Германия, Люксембург, Северная Ирландия и Словакия;
- группа B включает Косово, Словению, Швейцарию и Швецию;
- в группе C встретятся Белоруссия, Греция, Дания и Шотландия;
- группа D объединяет Азербайджан, Исландию, Украину и Францию;
- в группе E выступят Болгария, Грузия, Испания и Турция;
- группа F состоит из Армении, Венгрии, Ирландии и Португалии;
- в группе G собраны Литва, Мальта, Нидерланды, Польша и Финляндия;
- группа H включает Австрию, Боснию и Герцеговину, Кипр, Румынию и Сан-Марино;
- в группе I поборются Эстония, Израиль, Италия, Молдавия и Норвегия;
- группа J представлена Бельгией, Казахстаном, Лихтенштейном, Северной Македонией и Уэльсом;
- в группе K сыграют Албания, Андорра, Англия, Латвия и Сербия;
- наконец, группа L объединяет Гибралтар, Фарерские Острова, Хорватию, Черногорию и Чехию.
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