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Стало известно, кто сыграет в Европе за право выхода на ЧМ-2026 по футболу

Определили состав групп европейского отбора на ЧМ по футболу 2026 года
Фото: iStock/Andreyuu

Фото: iStock/Andreyuu

Стали известны участники европейского отбора на чемпионат мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Составы групп были объявлены в воскресенье после завершения четвертьфиналов Лиги наций УЕФА.
«Матчи отборочного турнира пройдут с 21 марта 2025 года по 31 марта 2026-го», — пишет РИА Новости Спорт.
В отборочном турнире Европу представят 16 команд, из которых 12 получат прямые путевки на чемпионат мира как победители своих групп. Оставшиеся четыре места разыграют в плей-офф, куда попадут 12 сборных с вторых мест и четыре команды сборные, которые квалифицируются через Лигу наций.

Фото: iStock/jamesteohart

Группы распределены следующим образом:

  • в группе A сыграют Германия, Люксембург, Северная Ирландия и Словакия;
  • группа B включает Косово, Словению, Швейцарию и Швецию;
  • в группе C встретятся Белоруссия, Греция, Дания и Шотландия;
  • группа D объединяет Азербайджан, Исландию, Украину и Францию;
  • в группе E выступят Болгария, Грузия, Испания и Турция;
  • группа F состоит из Армении, Венгрии, Ирландии и Португалии;
  • в группе G собраны Литва, Мальта, Нидерланды, Польша и Финляндия;
  • группа H включает Австрию, Боснию и Герцеговину, Кипр, Румынию и Сан-Марино;
  • в группе I поборются Эстония, Израиль, Италия, Молдавия и Норвегия;
  • группа J представлена Бельгией, Казахстаном, Лихтенштейном, Северной Македонией и Уэльсом;
  • в группе K сыграют Албания, Андорра, Англия, Латвия и Сербия;
  • наконец, группа L объединяет Гибралтар, Фарерские Острова, Хорватию, Черногорию и Чехию.
Ранее сообщалось, что Александр Овечкин обошёл Фила Эспозито в историческом рейтинге НХЛ, поднявшись на 9-е место по очкам в равных составах. В матче против «Флориды Пантерз» российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» отдал две голевые передачи, достигнув отметки в 1007 очков в регулярных сезонах.

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Стало известно, когда Роналду женится на матери своих детей
Роналду женится на Родригес, когда у обоих будет щелчок
23 марта 2025, 17:43

Криштиану Роналду (Фото: Instagram*/cristiano)

Португальский футболист Криштиану Роналду женится на матери своих детей, модели Джорджине Родригес, когда оба почувствуют «щелчок». Чемпион Европы подчеркнул, что это может случиться в любое время: через месяц, полгода или год. При этом, по словам спортсмена, он уверен на 1000%, что женитьбе однозначно быть.
«Я всегда говорю Джорджине, что это случится, когда произойдет тот самый щелчок», — цитирует Роналду The Daily Mail.
Возлюбленная Роналду полностью поддерживает его в этом плане. Как пишут обозреватели, Криштиану Роналду окружил избранницу роскошью. Пара вместе уже на протяжении восьми лет. У Роналду двое детей от Родригес, а еще девушка воспитывает трех приемных детей.

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Овечкин вышел на 9-е место в истории НХЛ по очкам в равных составах
23 марта 2025, 02:45

Фото: iStock/gorodenkoff

Александр Овечкин обошёл Фила Эспозито в историческом рейтинге НХЛ, поднявшись на 9-е место по очкам в равных составах. В матче против «Флориды Пантерз» российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» отдал две голевые передачи, достигнув отметки в 1007 очков в регулярных сезонах. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Теперь Овечкин продолжает преследовать рекорд Уэйна Гретцки (1818 очков), оставаясь вторым в списке лучших снайперов лиги. На его счету — 888 голов, тогда как у Гретцки — 894. В текущем сезоне россиянин набрал 59 очков (35 24), демонстрируя стабильную результативность.

Ранее в Госдуме раскрыли, через сколько лет будет побит будущий рекорд Овечкина.

Также сообщалось, как российский хоккеист назвал мудрой идею проведения матча между сборными НХЛ и КХЛ. Александр отметил, что данная встреча команд станет первым шагом к снятию несправедливых ограничений для спортсменов всех стран. К тому же Овечкин признался в своем желании выйти на лед в случае проведения матча.

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#александр овечкин
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Фанаты «Партизана» и ЦСКА устроили перфоманс с лозунгами на матче в Белграде
Фанаты «Партизана» и ЦСКА скандировали «Русские и сербы — братья навек» на матче
23 марта 2025, 01:21

Фото: iStock/FotografieLink

Болельщики футбольного клуба «Партизана» и московского ЦСКА устроили совместную акцию поддержки России и Сербии во время товарищеского матча в Белграде. После исполнения государственных гимнов фанаты скандировали лозунги о братстве народов, вывесили тематические баннеры и запустили файер-шоу, передает РИА Новости.
Перед началом игры руководство сербского клуба торжественно вручило почетную грамоту главному тренеру ЦСКА Марко Николичу. После исполнения гимнов Сербии и России местные зрители начали скандировать «Русские и сербы — братья навек».

Матч завершился победой ЦСКА со счётом 2:1. Голы за армейцев забили Алеррандро и Рифат Жемалетдинов, а единственный мяч «Партизана» на свой счёт записал Душан Йованович.

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Несмотря на спортивное соперничество, атмосфера на стадионе оставалась дружественной: зрители объединились в поддержку общей исторической связи между странами, зажигая дымовые шашки в цветах обоих клубов.

20 марта сообщалось, что сборная России по футболу провела успешный товарищеский матч против сборной Гренады, одержав победу со счётом 5:0. В этом поединке отличились Данил Пруцев, Арсен Адамов, Артём Дзюба, Даниил Фомин и Зелимхан Бакаев.

Артём Дзюба, забивший свой 31-й гол за сборную, стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

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Овечкин назвал мудрой идею проведения хоккейного матча между НХЛ и КХЛ
22 марта 2025, 06:24

Фото: iStock/FotografieLink

Российский хоккеист Александр Овечкин назвал мудрой идею проведения матча между сборными НХЛ и КХЛ. Об этом сообщает официальный telegram-канал спортсмена.
«Я с радостью воспринял инициативу двух президентов о проведении хоккейных матчей между сборными НХЛ и КХЛ. Это решение двух мудрых лидеров, которые начали выстраивать и восстанавливать отношения между двумя великими державами», — заявил Овечкин.

Хоккеист отметил, что данная встреча команд станет первым шагом к снятию несправедливых ограничений для спортсменов всех стран. К тому же Овечкин признался в своем желании выйти на лед в случае проведения матча.

Напомним, что во время диалога президента РФ Владимира Путина и американского главы Дональда Трампа была озвучена идея о проведении игры между сборными НХЛ и КХЛ.

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Легенда бокса Джордж Форман скончался в возрасте 76 лет
22 марта 2025, 05:41

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Олимпийский чемпион и Абсолютный чемпион мира по боксу Джордж Форман скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщает портал TMZ.
«Легенда бокса Джордж Форман скончался в возрасте 76 лет», — говорится в сообщении.

На пике карьеры Джордж Форман являлся одним из лучших тяжеловесов. В 1973 году ему удалось выиграть поединок у непобедимого чемпиона Джо Фрейзера, который ранее одержал победу над Мухаммеда Али.

Форман встретился с Али уже в 1974 году. Ту схватку прозвали «Грохот в джунглях». Джордж проиграл бой в 8-м раунде по техническому нокауту.

Форман смог вернуться на ринг после 10-летнего перерыва. В 45 лет он вновь завладел поясом чемпиона мира, победив нокаутом Майкла Мурера. Тогда Джордж стал самым возрастным спортсменом, ставшим чемпионом мира в тяжелом весе.

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