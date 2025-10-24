Федор Чалов отличился результативным действием за ПАОК в Лиге Европы
Греческий ПАОК обыграл французский «Лилль» в матче третьего тура общего этапа Лиги Европы со счетом 4:3. Об этом пишет ТАСС.
В составе победителей забитыми мячами отметились Суалихо Мейте, Яннис Константелиас и Андрия ЖивковичЮ дважды распечатавший ворота соперника. У французской команды голы на счету Бенжамена Андре и Хамха Игамане.
На 71-й минуте Живкович не смог реализовать пенальти. В дополнительное время второго тайма защитник ПАОКа Томаш Кендзёра получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.
Особо стоит отметить вклад российского нападающего Фёдора Чалова, который выполнил результативную передачу, повлиявшую на третий гол команды. Россиянин провёл на поле 67 минут. Его соотечественник, полузащитник Магомед Оздоев, пропустил матч из-за травмы.
