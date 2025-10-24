Федор Чалов отличился результативным действием за ПАОК в Лиге Европы

24 октября 2025, 00:24

Голевая передача Чалова помогла ПАОКу обыграть «Лилль» в матче ЛЕ

Федор Чалов (Instagram* / @chal_f9)

Греческий ПАОК обыграл французский «Лилль» в матче третьего тура общего этапа Лиги Европы со счетом 4:3. Об этом пишет ТАСС.