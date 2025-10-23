Исторический рекорд по результативности установлен в Лиге чемпионов
В рамках третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 состоялся беспрецедентный по результативности игровой уик-энд. Об этом пишет Sport24.
В 18 футбольных матчах команды забили 71 гол. Это первый случай в истории главного клубного турнира Европы, когда за один тур в сетках ворот побывало более 70 мячей. В первый игровой день, 21 октября, команды забили друг другу 43 гола, а на следующий – 28.
После завершения третьего тура таблицу в Лиге чемпионов возглавил ПСЖ с девятью очками. Следующие три места распределились между «Интером», «Баварией», «Арсеналом» и «Реалом», у которых такое же количество набранных баллов.
