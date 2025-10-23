Исторический рекорд по результативности установлен в Лиге чемпионов

23 октября 2025, 05:17

В Лиге Чемпионов установлен новый рекорд по результативности

Фото: istockphoto / master1305

В рамках третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 состоялся беспрецедентный по результативности игровой уик-энд. Об этом пишет Sport24.