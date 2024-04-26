Фехтовальщики из Подмосковья завоевали четыре медали турнира на призы Карины Азнавурян

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль завоевали спортсмены из Московской области на всероссийских соревнованиях на призы двукратной олимпийской чемпионки Карины Азнавурян, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Одну из золотых медалей в копилку Московской области принёс шпажист Богдан Новак из Звенигорода, выступавший в кадетской возрастной группе до 18 лет. Он стал лучшим из более чем 200 спортсменов его категории. В борьбе за золото он одержал победу над москвичом Никитой Гориным», — говорится в сообщении.Ещё одну высшую награду завоевала Виктория Раменскова из Бронниц в категории «шпажистки 2009-2011 гг. рождения». В финале она одолела Таисию Цыплакову из Новосибирской области.
Серебряную медаль выиграл Егор Смирнов в категории «шпажисты 2009-2011 гг. рождения». И в этой же категории на третью ступень пьедестала сумел подняться ещё один член подмосковной команды — Аркадий Кардава.
Соревнования проводились в Москве с 19 по 26 апреля.
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