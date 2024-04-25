Подмосковные гребцы завоевали золото всероссийских соревнованиях «Донская регата»

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
13 медалей завоевали подмосковные гребцы на всероссийских соревнованиях «Донская регата». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Всероссийские соревнования «Донская регата» по гребному спорту в дисциплине «академическая гребля» прошли с 17 по 22 апреля 2024 г. в г. Ростов-на-Дону на гребном канале «Дон».
По итогам соревнований представители Московской области завоевали шесть золотых, три серебряные и четыре бронзовые медали.
Серебряными призерами стали Екатерина Костюхина — «двойка парная женщины 2000 м», Алексей Кияшко в категории «двойка парная мужчины 2000 м» и в состязании восьмерок с рулевым на дистанции 2000 м — Сергей Иськив, Алексей Швецов, Михаил Арешкович.
Стоит отметить, что бронзу соревнований получили Константин Самсонов, Вадим Варнеев, Никита Кормильчиков, Илья Страхов, Максим Хамин, Александр Решетов, Андрей Карташов, Петр Кузьмин, Полина Афанасьева в дистанции «восьмерка с рулевым юниоры 2000м».
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По итогам соревнований представители Московской области завоевали шесть золотых, три серебряные и четыре бронзовые медали.
«Победителями стали Алексей Кияшко в дисциплине «одиночка легкий вес 2000 м» среди мужчин, Виктория Луганская в категории «двойка без рулевого женщины 2000 м», Анна Кореневская в категории «двойка без рулевого юниорки 2000 м» и «четверка без рулевого юниорки 2000 м», а в «четверка без рулевого мужчины 2000 м» — Сергей Иськин», — поделились в пресс-службе.
Серебряными призерами стали Екатерина Костюхина — «двойка парная женщины 2000 м», Алексей Кияшко в категории «двойка парная мужчины 2000 м» и в состязании восьмерок с рулевым на дистанции 2000 м — Сергей Иськив, Алексей Швецов, Михаил Арешкович.
Стоит отметить, что бронзу соревнований получили Константин Самсонов, Вадим Варнеев, Никита Кормильчиков, Илья Страхов, Максим Хамин, Александр Решетов, Андрей Карташов, Петр Кузьмин, Полина Афанасьева в дистанции «восьмерка с рулевым юниоры 2000м».
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Мира Полтева