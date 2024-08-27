Фехтовальщики из Подмосковья завоевали четыре медали всероссийских соревнований

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Четыре бронзовые медали выиграли шпажисты из Московской области на всероссийских соревнованиях по фехтованию среди юниоров и юниорок до 21 года «Звезды Балтики», сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«В личном первенстве на третью ступень пьедестала поднялись представители Подмосковья Антон Чеботарев и Константин Бартенев. Кроме того, бронзовыми наградами были удостоены подмосковные сборные юниорок и юниоров», — говорится в сообщении.В составе команды юниоров Московской области, завоевавшей бронзовую медаль, выступали Антон Чеботарев, Кирилл Бармашов, Алексей Дементьев и Константин Бартенев. Первое место заняла команда Санкт-Петербурга, втрое — представители Новосибирска.
Юниорки, также принесшие в копилку Московской области бронзу, выступали в следующем составе: Софья Иванова, Анастасия Забелина, Александра Ковтун и Лилиана Черчесова. А первое и второе места в этой категории заняли столичные команды.
Соревнования проходили в Выборге, их участниками стали 36 женских и 37 мужских команд.
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