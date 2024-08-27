Новый ФОК в Раменском откроют до конца года

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Борисоглебский» с бассейном и залом для бадминтона строят на улице Махова в Раменском, открыть новый спортивный объект планируется в конце текущего года. Ход работ проверил замглавы Раменского городского округа Владимир Каменских, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В настоящее время строители армируют несущие балки, занимаются кирпичной кладкой наружных стен бассейна, перегородок, внутренних стен, а также шахт и парапетов на крове. Кроме того, ведётся устройство холодного водоснабжения и бытовой и хозяйственной канализации», — говорится в сообщении.Общая площадь ФОКа составит более 3,5 тыс. квадратных метров. В здании будет 25-метровый бассейн, зал для игры в бадминтон на шесть кортов, а также тренажёрный зал и зал для бокса.
ФОК возводят при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках реализации национального проекта «Демография».
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