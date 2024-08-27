Ученицу олимпийской чемпионки Липницкой дисквалифицировали за допинг

Фото: iStock/KinoMasterskaya
Фигуристка Варвара Горобченко получила дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Об этом говорится на официальном сайте Российского антидопингового агентства.
Уточняется, что спортсменку отстранили на 5 лет. Дисквалификация начинается с 15 мая 2023 года и завершится 14 мая 2028 года.
В пробе Горобченко были найдены мельдоний и сибутрамин. Фигуристка работала под руководством олимпийской чемпионки-2014 в командном турнире Юлии Липницкой. Занятия проходят в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Напомним, 29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года за нарушение антидопинговых правил.
Читайте также:
Заразилась допингом от собаки: Каноистку из Польши допустили до Олимпиады в Париже
Глава WADA Банька пригрозил США и USADA изоляцией из-за допинг-конфликта
Двойные стандарты Запада: почему WADA «наказало» Валиеву и закрыло глаза на допинг 23 китайцев
В пробе Горобченко были найдены мельдоний и сибутрамин. Фигуристка работала под руководством олимпийской чемпионки-2014 в командном турнире Юлии Липницкой. Занятия проходят в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Напомним, 29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года за нарушение антидопинговых правил.
Читайте также:
Заразилась допингом от собаки: Каноистку из Польши допустили до Олимпиады в Париже
Глава WADA Банька пригрозил США и USADA изоляцией из-за допинг-конфликта
Двойные стандарты Запада: почему WADA «наказало» Валиеву и закрыло глаза на допинг 23 китайцев
Екатерина Коршунова