Фехтовальщицы из Подмосковья выиграли две медали Кубка России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Две бронзовые медали завоевали спортсменки из Московской области в четвёртый день соревнований в рамках Кубка России по фехтованию, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Рапиристка из Подмосковья Лейла Пириева поднялась на третью ступень пьедестала почёта. Первое место в этой дисциплине заняла представительница Татарстана, второе — спортсменка из Курской области», — говорится в сообщении.Кроме того, бронзовую медаль выиграла команда подмосковных рапиристок в составе Анны Соловьёвой, Айлы Мамедовой, Лейлы Пириевой и Ирины Зориной. Золотая медаль досталась команде из Москвы, а серебряная — представительницам Курской области.
Кубок России по фехтования проходит в Смоленске с 18 по 26 декабря, в нём участвуют сильнейшие спортсмены страны.
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