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Фехтовальщицы из Подмосковья выиграли две медали Кубка России

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Две бронзовые медали завоевали спортсменки из Московской области в четвёртый день соревнований в рамках Кубка России по фехтованию, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Рапиристка из Подмосковья Лейла Пириева поднялась на третью ступень пьедестала почёта. Первое место в этой дисциплине заняла представительница Татарстана, второе — спортсменка из Курской области», — говорится в сообщении.
Кроме того, бронзовую медаль выиграла команда подмосковных рапиристок в составе Анны Соловьёвой, Айлы Мамедовой, Лейлы Пириевой и Ирины Зориной. Золотая медаль досталась команде из Москвы, а серебряная — представительницам Курской области.



Кубок России по фехтования проходит в Смоленске с 18 по 26 декабря, в нём участвуют сильнейшие спортсмены страны.

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#минспорта мо
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#московская область
#подмосковье
Спортсмены из Московской области выиграли три медали на «Кубке памяти Леонида Гарта»
23 декабря 2024, 09:44

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Спортсмены из Подмосковья завоевали одну золотую и две серебряные медали в первый день Всероссийских соревнований «Кубок памяти Леонида Гарта» по санному спорту, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Подмосковные спортсменки Виктория Демченко и Олеся Михайленко заняли первое место в женской дисциплине «двухместные сани».

Серебряные медали в этой же категории также завоевали спортсменки из Московской области — Дарья Перестронина и Мария Посельская.

Дарья Олесик из Подмосковья завоевала серебряную медаль в одиночных санях среди женщин.

«Довольна результатами. Финишное время в нашем первом заезде — это было наше рекордное время, рекорд трассы среди женских экипажей», — рассказала Демченко.

Подмосковный дуэт установил новый рекорд трассы — 41,325 секунды.

Всероссийские соревнования по санному спорту «Кубок памяти Леонида Гарта» проходят в Сочи на санно-бобслейной трассе фонда «Талант и успех» 22 и 23 декабря. Турнир организован в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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#спорт
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Подмосковные конькобежцы завоевали 14 медалей чемпионата России
23 декабря 2024, 09:33

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Шесть золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на чемпионате России по конькобежному спорту, проходившему в Коломне с 17 по 22 декабря, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«В завершающий день соревнований подмосковные спортсмены завоевали четыре медали: два золота, серебро и бронзу. Женская команда «Московская область — 1» в составе Елены Ераниной, Ирины Кузнецовой и Марии Сыряной заняла первое место в спринте. А команда «Московская область — 2» (Виктория Морозова, Ксения Сиразева и Мария Логинова) выиграла бронзовую медаль», — говорится в сообщении.
Ещё одно золото в последний день соревнований получила по итогам спринта мужская команда Подмосковья (Максим Шарапов, Даниил Чмутов, и Михаил Казелин). А представитель Московской области Даниил Алдошкин стал вторым в личных стартах на 1000 метров.

«По итогам чемпионата в копилке сборной Московской области 14 медалей. Поздравляю подмосковных конькобежцев с отличным выступлением!» — сказал министр спорта региона Дмитрий Абарёнов.
Всего в чемпионате России принимали участие 100 спортсменов из 20 российских регионов.

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#дмитрий абарёнов
#чемпионат россии
#конькобежный спорт
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#московская область
#подмосковье
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Александр Емельяненко победил стендап-артиста нокаутом за 37 секунд
22 декабря 2024, 00:01

Фото: iStock/RuslanShevchenko

Российский боец ММА Александр Емельяненко одержал победу над стендап-артистом Алексеем Гончаровым на турнире National Fighting League (NFL), который прошёл в Магасе, Ингушетия.
Поединок закончился уже в первом раунде техническим нокаутом через 37 секунд после начала. Это был первый бой для 43-летнего спортсмена за последние полтора года.

На счету Емельяненко теперь 28 побед, 9 поражений и 1 ничья в профессиональных поединках. Гончаров, известный как артист стендапа и участник лиги Hardcore, ранее провёл восемь боёв, из которых четыре завершились победой.

Утром 21 декабря Емельяненко написал в своем telegram-канале о готовности к бою и выложил короткое видео, которое показывало его настрой.



Емельяненко проживает и тренируется в Ингушетии. Турнир стал возвращением спортсмена после его последнего боя в мае 2023 года, когда он победил блогера Евгения Ершова.

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Названа основная проблема «Динамо»
Бывший спортдиректор «Динамо» Галямин: команда не умеет играть на результат
21 декабря 2024, 18:15

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший спортивный директор ФК «Динамо» Дмитрий Галямин заявил, что у команды одна проблема в этом сезоне РПЛ — неумение играть на результат. По его словам, в красивый футбол, который нравится болельщикам, команда при этом играть умеет.
«Динамо» в верхней половине турнирной таблицы, и отставание не такое большое. У команды одна проблема — не умеют играть на результат. Они играют в лучший футбол, красивый футбол, который нравится болельщикам, нравится соперникам, а играть на результат не умеют. А иногда надо», — пояснил Галямин в беседе с Metaratings.ru.
Экс-спортдиректор также отметил, что, если Бителло покинет «Динамо», то клуб справится, так как имеет хороший менеджмент, умеющий совершать покупки и искать достойных спортсменов.
«Свято место пусто не бывает», — подчеркнул он.
Напомним, на зимнюю паузу «Динамо» ушло, занимая четвертое место с запасом в 35 очков.

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Фигуристка Леонова: в России самое сильное женское фигурное катание
21 декабря 2024, 17:59

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Все знают, что в России самое сильное женское фигурное катание, заявила серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова. По ее словам, российские спортсмены легко смогут побороться за призы на Олимпийских играх.
​Она подчеркнула, что пока не станет давать прогнозы, сколько медалей смогут забрать ​фигуристы из России, если им удастся попасть на Олимпиаду.
«Меня радуют наши внутренние соревнования, которые не уступают по всем параметрам чемпионатам Европы или международным Гран-при. Все знают, что у нас самое сильное парное катание, самое сильное женское катание. Наши танцоры могут легко бороться за призы на Олимпиаде», — отметила Леонова в беседе с «РБ Спорт».
В то же время спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что министр спорта РФ и президент ОКР Михаил Дегтярев делает все, чтобы российские спортсмены вернулись на международную арену. В интервью RT он подчеркнул, что руководитель министерства «делает максимум» для этого. Губерниев также объяснил, почему Дегтярев занимает сразу два руководящих поста в разных ведомствах.
«Так будет легче разбираться с самодурами в различных национальных федерациях. Проблем имелось немало. Слава богу, работа по очистке этих авгиевых конюшен пошла. Возглавив еще и ОКР, Михаил Владимирович проявил себя как настоящий Геракл», — поделился он.
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#спорт
#работа
#президент
#соревнования
#спортсмены
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#интервью
#сборная россии
#рф
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Всероссийские «Фиджитал-игры 2025» пройдут в Нижнем Новгороде
21 декабря 2024, 17:59

Фото: iStock/fpphotobank

Ежегодные всероссийские «Фиджитал-игры 2025» пройдут в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба АНО «АРКИВС». Соревнования, как отмечается, будут сочетать традиционные виды спорта и киберспорт.
«В декабре 2024 года правительство Российской Федерации утвердило концепцию развития фиджитал-движения на территории России на период до 2030 года. Среди ее основных задач — развитие инфраструктуры для занятий таким спортом, в том числе создание центров, совершенствование системы спортивных и физкультурных мероприятий в его дисциплинах и развитие фиджитал-образования в стране», — пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу.
В то же время в России обещают еще одно слияние традиционных дисциплин с виртуальными — развитие киберспортивных шахматных турниров. Как рассказала cybersport.metaratings.ru завкафедрой киберспорта Университета «Синергия» Елена Скаржинская, в стране уже ведется подготовка тренеров по шахматам, и проходит она на кафедре «Теории и методики компьютерного спорта, шахматам и цифровых технологий».
«Я вижу большие перспективы в том, что киберспортивные организации будут подписывать шахматистов. По моим наблюдениям многие успешные дотеры в детстве играли в шахматы», — поделилась Скаржинская.
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Вайцеховская раскритиковала критерий допуска российских фигуристов к ОИ-2026
21 декабря 2024, 17:48

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Обозреватель RT Елена Вайцеховская раскритиковала один из критериев допуска российских фигуристов к квалификации на ОИ-2026 в нейтральном статусе. По ее словам, спорным является пункт, согласно которому выступить на Играх смогут только те спортсмены, кто будет добывать путевки в Милан на сентябрьском турнире в Пекине.
Она пояснила, что фигурное ​катание — очень травмоопасный вид спорта, потому вводить такой критерий сам по себе нелогичен.
«С другой стороны, опыт предолимпийского Парижа говорит о том, что правила и критерии допуска могут трансформироваться вплоть до начала Игр, и трансформация эта может касаться всего: деклараций, клубной принадлежности и так далее», — отметила обозреватель RT.
В то же время хореограф и тренер Бетина Попова подвергла критике и другие критерии. В беседе с Metaratings.ru она назвала издевательством пункты о возможности заявить только одного спортсмена и запрет на общение с прессой.
«Конечно, это не полноценный еще допуск. Немножко выглядит как небольшое издевательство. Но как бы то ни было, хоть что-то в этом направлении двигается», — пояснила она.
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#тренер
#запрет
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#сборная россии
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Губерниев: в FIS и IBU слишком сильно антироссийское лобби
21 декабря 2024, 17:45

Фото: iStock/Natalia Kirsanova

В Международной федерации лыжного спорта (FIS) и Международном союзе биатлонистов (IBU) слишком сильно антироссийское лобби. Об этом заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. По его словам, именно из-за этого в допуске российских спортсменов к зимним видам спорта «ситуация непростая».
Он подчеркнул, что не станет отвечать на вопрос, что послужило толчком к возможному снятию ограничений — близкое окончание СВО, приход Дональда Трампа или изменение отношения к России.
«Но если брать зимние виды, там ситуация непростая. Слишком сильно антироссийское лобби в FIS и IBU. Что-то мне подсказывает: эти люди не совсем самостоятельны. Будет день — и будет пища», — отметил Губерниев в интервью RT.
В то же время российские спортсмены с радостью восприняли информацию о допуске фигуристов до участия в квалификации к ОИ-2026 в нейтральном статусе. К примеру, серебряный и бронзовый призер Олимпиады Александр Жулин поделился в беседе «РБ Спорт», что это радостная новость, так как «хочется нормальной человеческой жизни».
«Конечно, безумно хотелось бы, чтобы все россияне выступили на Олимпийских играх с флагом и гимном. Но у меня тоже странная судьба. Я ведь сам катался под нейтральным флагом в 1992 году, когда СССР развалился. Поэтому я буду своим подопечным Ивану Букину и Александре Степановой объяснять, что надо выступать в любом случае», — добавил он.
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Фигуристка Радионова: сборная России является сильнейшей в фигурном катании
21 декабря 2024, 17:23

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Сборная России является сильнейшей в мировом фигурном катании, потому неважно, сколько у РФ будет квот на Олимпийских играх. Об этом заявила бронзовый призер чемпионата миры по фигурному катанию Елена Радионова, комментируя допуск российских фигуристов до участия в квалификации к ОИ-2026 в нейтральном статусе.
«Я считаю, допуск должно было случиться рано или поздно. Не важно, сколько у России будет квот на Олимпийских играх, поедут сильнейшие фигуристы. Я уверена, что в Италии мы заберем не одну золотую медаль, потому что мы наша сборная действительно самая сильная в мировом фигурном катании», — отметила спортсменка в беседе с Metaratings.ru.
В то же время спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал эту новость с меньшим воодушевлением. В интервью RT он пояснил, что не доверяет слухам, но надеется, что в следующем году ситуация везде изменится кардинально, не только в спорте.
«По состоянию на конец 2024-го мы никуда не летим. Новости появляются разные, и тут впору вспоминать слова из песни Владимира Высоцкого: «И, словно мухи, тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам!» — поделился он.
Ранее сообщалось что конькобежцы из Подмосковья выиграли 4 медали на втором дне всероссийского чемпионата в Коломне. При этом всего по итогам двух дней соревнований сборная Московской области забрала пять медалей: две золотые, две серебряные и бронзовая.

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#медаль
#интервью
#новости
#спорт
#фигурное катание
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