Подмосковные конькобежцы завоевали 14 медалей чемпионата России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Шесть золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на чемпионате России по конькобежному спорту, проходившему в Коломне с 17 по 22 декабря, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«В завершающий день соревнований подмосковные спортсмены завоевали четыре медали: два золота, серебро и бронзу. Женская команда «Московская область — 1» в составе Елены Ераниной, Ирины Кузнецовой и Марии Сыряной заняла первое место в спринте. А команда «Московская область — 2» (Виктория Морозова, Ксения Сиразева и Мария Логинова) выиграла бронзовую медаль», — говорится в сообщении.Ещё одно золото в последний день соревнований получила по итогам спринта мужская команда Подмосковья (Максим Шарапов, Даниил Чмутов, и Михаил Казелин). А представитель Московской области Даниил Алдошкин стал вторым в личных стартах на 1000 метров.
«По итогам чемпионата в копилке сборной Московской области 14 медалей. Поздравляю подмосковных конькобежцев с отличным выступлением!» — сказал министр спорта региона Дмитрий Абарёнов.Всего в чемпионате России принимали участие 100 спортсменов из 20 российских регионов.
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