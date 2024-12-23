Спортсмены из Московской области выиграли три медали на «Кубке памяти Леонида Гарта»

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Спортсмены из Подмосковья завоевали одну золотую и две серебряные медали в первый день Всероссийских соревнований «Кубок памяти Леонида Гарта» по санному спорту, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Подмосковные спортсменки Виктория Демченко и Олеся Михайленко заняли первое место в женской дисциплине «двухместные сани».
Серебряные медали в этой же категории также завоевали спортсменки из Московской области — Дарья Перестронина и Мария Посельская.
Дарья Олесик из Подмосковья завоевала серебряную медаль в одиночных санях среди женщин.
Подмосковный дуэт установил новый рекорд трассы — 41,325 секунды. Всероссийские соревнования по санному спорту «Кубок памяти Леонида Гарта» проходят в Сочи на санно-бобслейной трассе фонда «Талант и успех» 22 и 23 декабря. Турнир организован в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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Серебряные медали в этой же категории также завоевали спортсменки из Московской области — Дарья Перестронина и Мария Посельская.
Дарья Олесик из Подмосковья завоевала серебряную медаль в одиночных санях среди женщин.
«Довольна результатами. Финишное время в нашем первом заезде — это было наше рекордное время, рекорд трассы среди женских экипажей», — рассказала Демченко.
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Дайана Хусинова