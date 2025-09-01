Фернандес высказался о возможном переходе Рочи в «Акрон»

01 сентября 2025, 11:58

Фернандес заявил, что с радостью примет в клуб ещё одного боливийца

Фото: istockphoto / Rafa Jodar

Защитник тольяттинского «Акрона» Роберто Фернандес прокомментировал слухи о возможном трансфере своего соотечественника Йомара Рочи из боливийского «Боливара», сообщает Metaratings.ru.





Футболист заявил, что пока не обсуждал этот вопрос напрямую с Рочей, но собирается сделать это во время ближайшего сбора национальной команды. Фернандес подчеркнул, что будет рад видеть бывшего одноклубника в составе «Акрона» и высоко оценил его трудолюбие и вклад в игру.



«Нет, я ещё с ним не разговаривал. Сейчас поеду в сборную и как раз поговорю с ним об этом. А пока я не хочу торопить события. Не знаю, насколько правдива эта информация, насколько на самом деле возможен этот трансфер. Но я бы с удовольствием приму в наш клуб ещё одного боливийца. И буду счастлив от этого. Мы уже работали с ним вместе пару лет. Если это всё случится, я буду, опять же, очень рад», — сказал он.