Семин высказался об игре ЦСКА под руководством Челестини

29 августа 2025, 17:36

Сёмин заявил о сильном футболе ЦСКА и большом прогрессе клуба

Фото: istockphoto/Pixfly

Бывший главный тренер сборных России и «Локомотива» Юрий Сёмин оценил стартовый отрезок сезона‑2025/26 РПЛ и игру ЦСКА под руководством Фабио Челестини.





Особо отмечены игроки Глебов и Кисляк. В нынешнем сезоне 19‑летний Глебов провёл десять матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи; портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 млн евро. Кисляк, которому 20 лет, имеет на счету в сезоне девять матчей, один гол и три ассиста. Его рыночная стоимость оценивается в 8 млн евро.





«Глебов в прошлом сезоне играл не много, а теперь он играет постоянно, отвоевал себе место у иностранцев. Никто не стал его задерживать в резерве. Он сильнее — он и играет, так и должно быть. И показывает очень мощный футбол: такой скорости, как у него, нет ни у одного игрока в нашем чемпионате. А сегодня игроки атаки должны обладать большой скоростью, как у Глебова, чтобы выигрывать единоборства, чтобы обострять игру. Он показывает высокий уровень, и Кисляк — то же самое», — прокомментировал Семин порталу Metaratings.ru.