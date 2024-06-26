Эксперт Бабаев: «Флорида» заслужила Кубок Стэнли

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Клуб НХЛ «Флорида Пантерз» заслужила победу в розыгрыше Кубка Стэнли. Такое мнение высказал известный агент Шуми Бабаев.
«Самая большая проблема каждого из финалистов, «Флориды» и «Эдмонтона», была не физическая, а психологическая. В седьмой игре во «Флориде» смогли разобрать все эти моменты, пропустили соперника только раз к пятачку, а всё остальное Бобровский подтащил. Держали «Эдмонтон» в стороне от центра и смогли нейтрализовать его основную ведущую силу. Плюс удача была на стороне «Флориды», и она больше заслужила победу. Очень хорошо, что эта команда впервые выиграла Кубок Стэнли. Майами – значимый для Америки город, и привезти туда кубок очень важно», – отметил Бабаев в разговоре с «РБ Спорт».Ранее сообщалось, что «Флорида» в первый раз в истории клуба завоевала Кубок Стэнли. В составе «Пантерз» чемпионами стали российские хоккеисты Сергей Бобровский, Владимир Тарасенко и Дмитрий Куликов.
Клуб выступает в НХЛ с 1993 года. Ранее его лучшим результатом был выход в финал в 1996 и 2023 годах.
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