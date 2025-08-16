Фетисов высказался о покинувших Россию спортсменах
Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов 16 августа заявил, что России не нужны уехавшие из страны спортсмены.
Фетисов также назвал участие российских спортсменов на международных соревнованиях без флага и гимна унизительным и «противным».
«Зачем нам нужны уехавшие спортсмены? Не знаю, каким будет решение тех, кто за это отвечает, но мне это точно не нравится», — сказал он в разговоре с «РИА Новости».
Ранее, 15 июля, министр спорта и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил, что отношения с международными спортивными федерациями постепенно налаживаются и с ними ведутся переговоры. По его словам, главная задача — вернуть российских спортсменов на мировую спортивную арену.