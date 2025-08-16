Фетисов высказался о покинувших Россию спортсменах

16 августа 2025, 12:06

Фетисов заявил, что стране не нужны покинувшие Россию спортсмены

Вячеслав Фетисов (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов 16 августа заявил, что России не нужны уехавшие из страны спортсмены.





Фетисов также назвал участие российских спортсменов на международных соревнованиях без флага и гимна унизительным и «противным».





«Зачем нам нужны уехавшие спортсмены? Не знаю, каким будет решение тех, кто за это отвечает, но мне это точно не нравится», — сказал он в разговоре с «РИА Новости».