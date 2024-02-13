ФХР: Отстранение сборной России лоббируют страны, боящиеся конкуренции

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Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России от соревнований под своей эгидой на сезон 2024/25 годов. В Федерации хоккея России (ФХР) считают, что такое решение лоббируются представителями тех стран, которые опасаются конкуренции со стороны «Красной машины».
В ФХР отметили, что решение об отстранении сборной России было принято в отсутствие представителей нашей федерации и является дискриминационным. Также представители российской хоккейной федерации согласились с мнением, что отлучение нашей команды от соревнований под эгидой IIHF лоббировалось некоторыми странами, которые не хотят дополнительной честной конкуренции на международной арене.
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