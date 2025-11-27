Форвард «Динамо» Уил: у «Локомотива» очень хорошая физическая подготовка
Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил подвел итоги матча регулярного чемпионата FONBET Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Локомотива». Об этом пишет Metaratings.ru.
«Динамо» победило ярославскую команду со счётом 1:0. Максим Комтуа забросил единственную шайбу в первом периоде. По словам спортсмена, команда показала отличную игру.
«У «Локомотива» очень хорошая физическая подготовка, но мы этому противостояли. Мы не смогли забросить много, но соперник очень хорошо действует в обороне, как и мы, поэтому матч и получился таким оборонительным. Главное, что в такой игре мы добыли победу и были друг за друга», — добавил Уил.
После 30 туров «бело-голубые», набрав 38 очков, занимают пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче их соперником станет «Торпедо». Игра состоится 1 декабря и начнётся в 19:30 мск.