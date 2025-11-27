Достижения.рф

Форвард «Динамо» Уил: у «Локомотива» очень хорошая физическая подготовка

Фото: iStock/gorodenkoff

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил подвел итоги матча регулярного чемпионата FONBET Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Локомотива». Об этом пишет Metaratings.ru.



«Динамо» победило ярославскую команду со счётом 1:0. Максим Комтуа забросил единственную шайбу в первом периоде. По словам спортсмена, команда показала отличную игру.

«У «Локомотива» очень хорошая физическая подготовка, но мы этому противостояли. Мы не смогли забросить много, но соперник очень хорошо действует в обороне, как и мы, поэтому матч и получился таким оборонительным. Главное, что в такой игре мы добыли победу и были друг за друга», — добавил Уил.

После 30 туров «бело-голубые», набрав 38 очков, занимают пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче их соперником станет «Торпедо». Игра состоится 1 декабря и начнётся в 19:30 мск.
Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0