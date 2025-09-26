Кристофер Ву вспомнил, с кем разговаривал о России до перехода в «Спартак»
Центральный защитник московского «Спартака» Кристофер Ву поделился подробностями своего общения с партнёром по сборной Камеруна Гаэлем Ондуа во время чемпионата мира-2022 в Катаре. Об этом футболист рассказал в интервью Metaratings.ru.
Гаэль Ондуа является воспитанником московского ЦСКА. В 2018-2019 годах он выступал в России за «Анжи». Сейчас он играет за швейцарский клуб «Серветт».
«Я не общался с Гаэлем Ондуа непосредственно перед переходом в «Спартак», но мы разговаривали с ним во время чемпионата мира в Катаре. Он говорил о России только хорошее. Рассказал мне о чемпионате страны, хорошо отзывался о Москве. Не могу сказать, что это был долгий разговор, но тем не менее», – отметил Ву.Кристофер Ву перешёл в «Спартак» летом 2025 года свободным агентом после выступлений за «Ренн». В настоящее время на его счету два матча за московский клуб без результативных действий.