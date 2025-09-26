Сафонов: Станковича будут носить на руках, если он выиграет РПЛ
Агент Алексей Сафонов прокомментировал слухи об отставке главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича.
Он выразил мнение, что клубу не стоит спешить с этим решением.
«Я бы не стал говорить, что «Спартаку» было спокойнее играть против «Крылья Советов» без Станковича. Недельный цикл тренировок ведь он проводил. Инсайдеры говорят, что его могут уволить, но у него есть неустойка. Его уже целый год провожают в отставку», – отметил Сафонов в интервью Metaratings.ru.По его словам, Спартак» отстаёт от первого места всего на четыре очка, а спады бывают у всех команд. Важнее всего результат. Если Станковичу удастся выиграть РПЛ в этом году, его начнут хвалить и «на руках носить».
Также Сафронов призвал отказаться от частой смены тренеров.
Станкович возглавил «Спартак» летом 2024 года, и в прошлом сезоне команда заняла четвертое место в РПЛ. Ранее сербского специалиста дисквалифицировали на месяц за оскорбление главного арбитра матча восьмого тура чемпионата России.
Ранее СМИ сообщали о возможном увольнении тренера в ближайшие недели, а «Спартаку» уже предлагали услуги двух российских специалистов.
После девяти туров текущего чемпионата России «Спартак» занимает шестое место с 15 очками. Следующий матч команда проведет 28 сентября против «Пари НН». Игра начнется в 19:30 по московскому времени.