Российский телеканал «Матч ТВ» покажет игры чемпионата мира по футболу 2026 года

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Российские любители футбола смогут увидеть трансляции чемпионата мира по футболу 2026 года. Телеканал «Матч ТВ» выкупил эксклюзивные права на показ турнира на территории России.
В 2026 году финальная стадия чемпионата мира по футболу пройдёт в трёх странах — США, Мексике и Канаде, напоминает официальный сайт телеканала. Впервые в истории в решающей стадии мундиаля сыграют 48 сборных, представляющих все шесть конфедераций Международной федерации футбола (FIFA, Fédération internationale de football association - франц.).
В общей сложности команды проведут 104 матча, включая групповые турниры стадию плей-офф. Финал состоится на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде в пригороде Нью-Йорка. Игры будут транслироваться в прямом эфире главного телеканала «Матч ТВ», на тематических каналах, а также на цифровых платформах спортивного медиахолдинга.
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