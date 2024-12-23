Фигурист Дикиджи: не думаю о допуске российских спортсменов до отбора на ОИ-2026

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Фигурист Владислав Дикиджи заявил, что даже не думает о решении Международного союза конькобежцев (ISU) о допуске российских спортсменов до отбора на ОИ-2026. По его словам, размышлять о подобных вещах не дают внутрироссийские соревнования.
«Как отношусь? Честно? Вообще не думаю об этом. Не отошел до конца от соревнований, а в этом состоянии желание одно: не думать о фигурном катании хотя бы пару дней. Тем более что у нас после чемпионата России даже отдыха не будет. Возвращаемся — и сразу снова на лед», — пояснил фигурист в интервью RT.В то же время четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отметил, что российские фигуристы должны все равно соревноваться, даже при условии урезанных составов. Так он в беседе с «РБ Спорт» прокомментировал решение ISU допускать лишь по одному спортсмену или паре в каждой дисциплине фигурного катания.
«Боятся они только одного: если мы приедем полными составами в каждом виде программы, весь пьедестал будет за нами, поэтому надо ехать на таких условиях», — подчеркнул Тихонов.Читайте также:
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