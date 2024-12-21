Вайцеховская раскритиковала критерий допуска российских фигуристов к ОИ-2026

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Обозреватель RT Елена Вайцеховская раскритиковала один из критериев допуска российских фигуристов к квалификации на ОИ-2026 в нейтральном статусе. По ее словам, спорным является пункт, согласно которому выступить на Играх смогут только те спортсмены, кто будет добывать путевки в Милан на сентябрьском турнире в Пекине.
Она пояснила, что фигурное катание — очень травмоопасный вид спорта, потому вводить такой критерий сам по себе нелогичен.
В то же время хореограф и тренер Бетина Попова подвергла критике и другие критерии. В беседе с Metaratings.ru она назвала издевательством пункты о возможности заявить только одного спортсмена и запрет на общение с прессой.
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«С другой стороны, опыт предолимпийского Парижа говорит о том, что правила и критерии допуска могут трансформироваться вплоть до начала Игр, и трансформация эта может касаться всего: деклараций, клубной принадлежности и так далее», — отметила обозреватель RT.
В то же время хореограф и тренер Бетина Попова подвергла критике и другие критерии. В беседе с Metaratings.ru она назвала издевательством пункты о возможности заявить только одного спортсмена и запрет на общение с прессой.
«Конечно, это не полноценный еще допуск. Немножко выглядит как небольшое издевательство. Но как бы то ни было, хоть что-то в этом направлении двигается», — пояснила она.Читайте также:
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