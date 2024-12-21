Фигуристка Леонова: в России самое сильное женское фигурное катание

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH
Все знают, что в России самое сильное женское фигурное катание, заявила серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова. По ее словам, российские спортсмены легко смогут побороться за призы на Олимпийских играх.
Она подчеркнула, что пока не станет давать прогнозы, сколько медалей смогут забрать фигуристы из России, если им удастся попасть на Олимпиаду.
В то же время спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что министр спорта РФ и президент ОКР Михаил Дегтярев делает все, чтобы российские спортсмены вернулись на международную арену. В интервью RT он подчеркнул, что руководитель министерства «делает максимум» для этого. Губерниев также объяснил, почему Дегтярев занимает сразу два руководящих поста в разных ведомствах.
Вайцеховская раскритиковала критерий допуска российских фигуристов к ОИ-2026
Губерниев: в FIS и IBU слишком сильно антироссийское лобби
Фигуристка Радионова: сборная России является сильнейшей в фигурном катании
«Меня радуют наши внутренние соревнования, которые не уступают по всем параметрам чемпионатам Европы или международным Гран-при. Все знают, что у нас самое сильное парное катание, самое сильное женское катание. Наши танцоры могут легко бороться за призы на Олимпиаде», — отметила Леонова в беседе с «РБ Спорт».
В то же время спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что министр спорта РФ и президент ОКР Михаил Дегтярев делает все, чтобы российские спортсмены вернулись на международную арену. В интервью RT он подчеркнул, что руководитель министерства «делает максимум» для этого. Губерниев также объяснил, почему Дегтярев занимает сразу два руководящих поста в разных ведомствах.
«Так будет легче разбираться с самодурами в различных национальных федерациях. Проблем имелось немало. Слава богу, работа по очистке этих авгиевых конюшен пошла. Возглавив еще и ОКР, Михаил Владимирович проявил себя как настоящий Геракл», — поделился он.Читайте также:
Вайцеховская раскритиковала критерий допуска российских фигуристов к ОИ-2026
Губерниев: в FIS и IBU слишком сильно антироссийское лобби
Фигуристка Радионова: сборная России является сильнейшей в фигурном катании
Данил Пономарев