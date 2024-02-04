Фигурист Галлямов отказался от получения медалей Олимпиады по почте

Фото: istockphoto.com/Екатерина Кузнецова
Фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, заявил, что он не будет принимать медаль зимних Олимпийских игр — 2022 от Международного олимпийского комитета (МОК), если ее не вручат ему лично, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что всегда уважал олимпийское движение и всегда являлся участником мероприятий по первому приглашению. При этом Галлямов отказывается от принятия медали по почте или через посредников.
Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву, также входившую в состав сборной России, из-за нарушения антидопинговых правил. Ей была наложена четырехлетняя дисквалификация, начиная с декабря 2021 года. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил российской команде третье место в командном турнире Олимпийских игр — 2022. Золото досталось США, а серебро — японцам.
В командном турнире на Олимпийских играх — 2022 также выступали танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а еще одиночник Марк Кондратюк.
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Артем Кузьмин