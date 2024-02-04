Радио1
Главная / Новости / Спорт/ Фигурист Галлямов отказался от получения медалей Олимпиады по почте

Фигурист Галлямов отказался от получения медалей Олимпиады по почте

Фигурист Галлямов заявил, что отказывается получать олимпийские медали по почте
04 февраля 2024, 05:35
Фото: istockphoto.com/Екатерина Кузнецова

Фото: istockphoto.com/Екатерина Кузнецова

Фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, заявил, что он не будет принимать медаль зимних Олимпийских игр — 2022 от Международного олимпийского комитета (МОК), если ее не вручат ему лично, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что всегда уважал олимпийское движение и всегда являлся участником мероприятий по первому приглашению. При этом Галлямов отказывается от принятия медали по почте или через посредников.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву, также входившую в состав сборной России, из-за нарушения антидопинговых правил. Ей была наложена четырехлетняя дисквалификация, начиная с декабря 2021 года. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил российской команде третье место в командном турнире Олимпийских игр — 2022. Золото досталось США, а серебро — японцам.


В командном турнире на Олимпийских играх — 2022 также выступали танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а еще одиночник Марк Кондратюк.

Читайте также:

Yle: в допинг-пробе Валиевой обнаружили препарат с анаболическим эффектом

Валиева поблагодарила за баннеры в ее поддержку на улицах

Гербольдт назвала вердикт по делу Валиевой странной историей
#суд
#сша
#движение
#медали
#золото
#серебро
#нарушения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российский вратарь Шестеркин победил в Матче звезд НХЛ
Команда Мэттьюса одержала победу над командой Макдэвида со счетом 7:4 в завершающей встрече Матча Звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который прошел в Торонто.
04 февраля 2024, 05:18

Фото: iStock/gorodenkoff

В составе победителей отличились Клейтон Келлер (3-я минута), Митчелл Марнер (8), Остон Мэттьюс (9, 15), Филип Форсберг (12), Алекс Дебринкэт (19) и Мэтью Барзал (19).

Российский голкипер Игорь Шестеркин отразил 7 из 10 бросков. У проигравших шайбы забросили Бун Дженнер (6), Давид Пастрняк (9), Леон Драйзайтль (9) и Томаш Гертл (19), вратарь Сергей Бобровский отразил 10 из 13 бросков.

Встречи проходили в формате «3 на 3» и состояли из двух периодов по 10 минут. Шестеркин и Бобровский были заменены после первого периода. Остон Мэттьюс был признан самым ценным игроком Матча Звезд.

Ранее в полуфинале команда Макдэвида обыграла команду Натана Маккиннона со счетом 4:3 после серии буллитов. В другом полуфинале команда Мэттьюса победила команду Куинна Хьюза со счетом 6:5 после серии буллитов. В ночь на субботу Макдэвид стал победителем конкурсов на мастер-шоу. Мероприятия проходили на «Скоушабэнк-Арене», домашней арене клуба НХЛ «Торонто».

Читайте также:

НХЛ проведет турнир сборных без участия России

Глава Красногорска подписал договор о сотрудничестве с академией СКА

12 детских хоккейных команд оспорят в Балашихе «Кубок Юрия Ляпкина»
#ночь
#нхл
#мероприятия
#шоу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стала известна новая дата боя между Усиком и Фьюри
Поединок между боксерами Усиком и Фьюри состоится 18 мая
03 февраля 2024, 23:44

Фото: iStock/oakstudio22

Поединок за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая. Об этом 3 февраля заявил председатель главного управления развлечений Саудовской Аравии Турк Аль аш-Шейх в эфире YouTube-канала The MMA Hour.
Ранее стало известно, что Фьюри получил серьезное рассечение брови во время спарринга, что привело к отмене боя, запланированного на 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Обе стороны договорились, что в случае отказа от поединка Фьюри выплатит сопернику 10 миллионов долларов.

У 37-летнего Усика на счету 21 победа в 21 поединке на профессиональном ринге, и он является чемпионом по версиям WBA, IBF, WBO и IBO.

35-летний Фьюри владеет чемпионским поясом по версии WBC и не потерпел поражений в своей профессиональной карьере, имея 34 победы и одну ничью.

Читайте также:

Бой Фьюри с Усиком перенесли

Олимпийский чемпион Поветкин стал гостем Всероссийского боксёрского форума в Серпухове

Всероссийский боксёрский форум в Серпухове собрал более 500 участников
#победа
#форум
#бокс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
НХЛ проведет турнир сборных без участия России
НХЛ в 2025 году проведет турнир сборных без участия команды России
03 февраля 2024, 00:24

Фото: iStock/gorodenkoff

На официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) было объявлено о планах провести турнир сборных в 2025 году. В нем примут участие четыре национальные команды, в числе которых не нашлось места России.
Соревнования пройдут с 12 по 20 февраля с участием сборных США, Канады, Швеции и Финляндии. В рамках предварительного этапа команды проведут круговой турнир, а две лучшие выйдут в финал. Правила матчей будут соответствовать нормам НХЛ, однако начисление очков будет регулироваться по системе Международной федерации хоккея (IIHF): 3 очка за победу в основное время, 2 за победу в овертайме или на буллитах, 1 за поражение в овертайме или на буллитах, и 0 за поражение в основное время.

На предварительном этапе овертаймы пройдут в формате «3 на 3» в течение 10 минут или до первой заброшенной шайбы, после чего могут быть использованы буллиты. В финальном матче турнира буллиты отсутствуют, а овертаймы будут длиться 20 минут или до первой заброшенной шайбы.

Напомним, что последний международный турнир НХЛ состоялся в 2016 году — им стал Кубок мира по хоккею. Российские и белорусские сборные были отстранены от участия в международных соревнованиях с конца февраля 2022 года из-за специальной операции на Украине. В январе 2024 года глава IIHF Люк Тардиф сообщил, что вопрос о возвращении российских и белорусских сборных в международные соревнования будет рассмотрен советом организации 12-13 февраля.

Читайте также:

Глава Красногорска подписал договор о сотрудничестве с академией СКА

ФНС приостановила все операции по счетам хоккейного клуба «Салават Юлаев»

Молодой хоккеист умер во время тренировки
#сша
#кубок мира
#турнир
#договор
#нхл
#соревнования
#правила
#операции
#тренировки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Миллиардер из США Тиль профинансирует «Олимпиаду на стероидах»
02 февраля 2024, 20:58

Фото: iStock/master1305

Миллиардер из США Питер Тиль решил провести «Олимпиаду на стероидах» (Enhanced Games), об этом пишет американское издание The New York Post.
«Олимпиада на стероидах» — соревнования, на которых спортсменам разрешат использовать любые виды допинга, которые могут помочь им улучшить результаты. Предположительно, в олимпиаду будут включены пять спортивных дисциплин: плавание, тяжелая и лёгкая атлетика, гимнастика, а также единоборства.

«Люди должны иметь возможность делать выбор относительно своего тела, и никто — будь то спортивная федерация или правительство — не должен указывать им, что с этим делать», - описал философию предстоящих соревнований специализирующийся на различных медикаментах доктор Арон Д'Суза.

Читайте также:

Yle: В допинг-пробе Валиевой обнаружили препарат с анаболическим эффектом

The Times: Один из судей CAS был против вердикта по делу Камилы Валиевой

Тутберидзе заявила, что уверена в невиновности Камилы Валиевой
#спорт
#допинг
#сша
#олимпиада
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Всероссийский боксёрский форум в Серпухове собрал более 500 участников
02 февраля 2024, 20:45

Фото: телеграм-канал Сергея Никитенко

Более 500 делегатов из 89 региональных федераций собрались на IV Всероссийский боксёрский форум, который стартовал в Большом Серпухове. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Никитенко.
«Мероприятие такого уровня проходит в муниципалитете второй год подряд. Для нас это большая честь и знак высокого доверия со стороны Федерации бокса России. На спортивной базе «Лесная опушка» собрались более 500 делегатов из 89 региональных федераций, в числе которых – известные чемпионы, заслуженные тренеры, спортивные функционеры», – написал Никитенко в своём телеграм-канале.
Представители региональных боксёрских федераций намерены обменяться на форуме опытом, обсудить проблемные вопросы и найти пути их решения, познакомиться с новыми формами работы, чтобы популяризировать бокс среди подрастающего поколения.
«Ежегодно в Серпухове проводятся соревнования по боксу в рамках этапов чемпионата России, открываются новые боксёрские залы. Так, на базе «Лесная опушка» созданы комфортные условия для тренировок и восстановления спортсменов. Комплекс функционирует, здесь тренируются сборные команды из разных регионов России. Мы развиваем и международное сотрудничество, благодаря визитам в округ сборных других стран», – отметил Никитенко.
Он напомнил, что боксзабеги привлекают в Серпухов участников со всей России, а новогодний праздник «Рождественская сказка» дарит детям незабываемые впечатления и возможность общения с чемпионами.

Читайте также:

Олимпийский чемпион Поветкин стал гостем Всероссийского боксёрского форума в Серпухове

Участие в «Лыткаринской лыжне» подтвердили уже 400 спортсменов

Глава Красногорска подписал договор о сотрудничестве с академией СКА
#серпухов
#бокс
#спорт
#форум
#сергей никитенко
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Олимпийский чемпион Поветкин стал гостем Всероссийского боксёрского форума в Серпухове
02 февраля 2024, 19:14

Фото: Александр Стёпушкин

Олимпийский чемпион Александр Поветкин принял участие в lV Всероссийском боксёрском форум, который проходит в Серпухове. На него собрались делегаты более чем 80 региональных федераций, титулованные боксёры, тренеры и спортивные функционеры.
В рамках форума проходят пленарные сессии, посвящённые развитию бокса в стране, дискуссионные панели и мастер-классы. 2 февраля состоялось взвешивание участников «Ночи чемпионов IBA».
«Бокс в России развивается, и спортсмены хорошие, сильные. Я приехал на форум, чтобы увидеть всех ребят и послушать, что говорят. Мне понравилось, что боксёры будут выходить в ринг на мировой арене под нашим флагом и гимном. Я был на чемпионате мира в Башкирии и видел это», – сказал подмосковный боксёр-профессионал Поветкин.
Отмечается, что форум в Серпухове организован Федерацией бокса России.

Читайте также:

Участие в «Лыткаринской лыжне» подтвердили уже 400 спортсменов

Глава Красногорска подписал договор о сотрудничестве с академией СКА

Горнолыжницы из Московской области завоевали три медали на этапах Кубка России
#спорт
#бокс
#форум
#спортсмены
#серпухов
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Участие в «Лыткаринской лыжне» подтвердили уже 400 спортсменов
02 февраля 2024, 18:11

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Уже 400 человек подали заявки на участие в «Лыткаринской лыжне» — лыжной гонке, которая состоится в городском округе Лыткарино 11 февраля, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Принять участие в гонке может любой желающий. На сегодняшний день своё участие в «Лыткаринской лыжне» подтвердили 400 человек. Лимит участников составляет 500 человек, когда он будет достигнут, регистрация прекратится», — говорится в сообщении.
Заявки на регистрацию принимаются только в электронном виде: через сайт arta-sport.ru. Зарегистрироваться можно до шести часов вечера 8 февраля, если лимит не будет исчерпан раньше.

Гонка будет проводиться на лыжной трассе «Волокуша», забеги начнутся в 11:00. Для разных возрастных групп будут подготовлены четыре дистанции протяжённостью от 500 метров до 5 километров. Все победители и призёры получат награды и дипломы.

Читайте также:

Yle: в допинг-пробе Валиевой обнаружили препарат с анаболическим эффектом

Агент Талаев: У Чистякова нет проблем в «Сочи»

Глава Красногорска подписал договор о сотрудничестве с академией СКА
#лыткарино
#лыжи
#гонка
#спорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Yle: в допинг-пробе Валиевой обнаружили препарат с анаболическим эффектом
02 февраля 2024, 18:07

Фото: iStock/Ivan-balvan

В допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой обнаружено вещество, обладающее анаболическим эффектом. Об этом пишет сообщает финское издание Yle со ссылкой на собственный источник.
Согласно статье, кроме триметазидина, в допинг-пробе Валиевой также выявили гипоксен и L-карнитин. Но они не включены в список запрещенных препаратов, а спортсменка указала их применение в контрольной форме.

Однако в пробе российской спортсменки также обнаружили еще одно вещество с анаболическим эффектом, которое сейчас не запрещено Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Но организация планирует его запретить.

29 января спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года. Сообщается, что спортсменку решили дисквалифицировать из-за допинга. 25 декабря 2021 года в пробе, взятой у Валиевой, было найдено некое вещество, оказавшееся запрещённым допингом.

Читайте также:

Российская фигуристка нецензурно оценила лишение ее золота Олимпиады-2022

У России отобрали олимпийское золото Пекина после дисквалификации Валиевой

Гербольдт назвала вердикт по делу Валиевой странной историей
#суд
#золото
#допинг
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Агент Талаев: У Чистякова нет проблем в «Сочи»
02 февраля 2024, 17:15

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Футбольный агент Андрей Талаев заявил, что продолжающаяся адаптация защитника «Сочи» Дмитрия Чистякова проходит отлично, серьёзных проблем в команде у игрока нет.
«Адаптация Дмитрия проходит отлично, его здорово приняли в команде. Рабочий процесс идёт, никаких проблем. Он уже сыграл матч против молодёжки «Сочи», постепенно вкатывается, привыкает к требованиям Морено. Всё хорошо у него», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Талаев.

Отмечается, что Чистяков будет выступать в черноморском клубе до конца текущего сезона на правах аренды.

Ранее Сербский агент Боян Остоич высказывал мнение о том, что бывший главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович вряд ли вернется в Россию. При этом, отмечалось, что 55-летний сербский тренер Славиша Йоканович всё ещё остаётся без работы.

Читайте также:

Агент Голяна: «По Москвичёву актуальность несколько снизилась»

Агент Остоич усомнился в возвращении Йокановича в Россию

Агент Талаев заявил об отличной адаптации Чистякова в «Сочи»
#спорт
#тренер
#футбол
#клуб
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф