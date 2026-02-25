Фигурист Гуменник восхитился поддержкой российских болельщиков на Олимпиаде
Петербургский фигурист Петр Гуменник, который выступил на зимней Олимпиаде в Милане, вернулся в родной город и признался, что был впечатлен поддержкой российских болельщиков.
По словам спортсмена, он не ожидал, что за него так активно будут болеть. Даже в России его так не всегда поддерживали, отметил Гуменник в эфире передачи «О, спорт».
«Было много плакатов в мою честь, люди скандировали мою фамилию. Это очень важно — чувствовать, что за тебя болеют. Бывает, что силы уже кончаются на четвертом прыжке, и только поддержка болельщиков помогает прыгнуть на сантиметр выше, сыграть свой образ точнее», — приводит «Петербургский дневник» слова фигуриста.
Гуменник прибыл в Санкт-Петербург во вторник, 24 февраля. В мужском одиночном катании на зимних Олимпийских играх 2026 года он показал 12-й результат в короткой программе, но чисто откатал произвольную. С суммарной оценкой 271,21 балла он оказался на шестом месте.