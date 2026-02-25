Фигурист Гуменник восхитился поддержкой российских болельщиков на Олимпиаде

25 февраля 2026, 14:10

Петр Гуменник (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Петербургский фигурист Петр Гуменник, который выступил на зимней Олимпиаде в Милане, вернулся в родной город и признался, что был впечатлен поддержкой российских болельщиков.





По словам спортсмена, он не ожидал, что за него так активно будут болеть. Даже в России его так не всегда поддерживали, отметил Гуменник в эфире передачи «О, спорт».





«Было много плакатов в мою честь, люди скандировали мою фамилию. Это очень важно — чувствовать, что за тебя болеют. Бывает, что силы уже кончаются на четвертом прыжке, и только поддержка болельщиков помогает прыгнуть на сантиметр выше, сыграть свой образ точнее», — приводит «Петербургский дневник» слова фигуриста.