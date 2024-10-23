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Фигурист Лутфуллин раскрыл грандиозные цели на сезон

23 октября 2024, 21:14
Глеб Лутфуллин (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Глеб Лутфуллин (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Российский фигурист Глеб Лутфуллин поделился, что на сезон-2024/25 ставит перед собой грандиозные цели кататься всегда чисто.
«Цели грандиозные – кататься всегда чисто. Чувствую сейчас больше уверенности в себе. Конкуренция в новом сезоне будет высокая, у нас сейчас очень сильные спортсмены, и от этого ещё интересней», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Лутфуллин.

Напомним, что на контрольных прокатах сборной России фигурист Глеб Лутфуллин чисто исполнил каскад четверной тулуп.



Ранее призёр Олимпийских игр и хореограф Илья Авербух заявлял, что в России падает интерес к фигурному катанию во многом из-за отсутствия международных соревнований.

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#спортсмены
#фигурист
#фигурное катание
Гаджиев объяснил пользу Кубка России
23 октября 2024, 21:06

Фото: iStock/efks

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отметил пользу Кубка России как с точки зрения спортивного развития, так и с точки зрения финансов.
«Кубок приносит нам пользу с точки зрения финансов и с точки зрения спортивного развития. Многие критикуют новый формат соревнования. Но я поддерживаю то количество официальных игр, которое у нас есть сегодня. Это однозначно идёт на пользу спортивной составляющей. Кубок даёт многое. Даже если мы будем участвовать в еврокубках, в них будет участвовать пять команд. Остальным командам тоже нужны матчи», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Гаджиев.

Ранее бывший футболист сборной России Евгений Алдонин высказал мнение о том, что специалистам в российском футболе нужно повышать уровень профессионализма.

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#соревнования
#футболист
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Алдонин заявил о необходимости повышения профессионализма в российском футболе
23 октября 2024, 20:59

Фото: iStock/matimix

Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин высказал мнение о том, что специалистам в российском футболе нужно повышать уровень профессионализма.
Так он прокомментировал слова тренера Валерия Карпина о российском футболе, который идёт не туда.

«Карпин всё разложил, это его мнение. Не надо критически смотреть на ситуацию, а думать, как улучшить российский футбол. Разделяю точку зрения Карпина по поводу профессионализма. Современный футбол отличается от того, что было 20 лет назад. На одном таланте далеко не уедешь. В Европе интенсивность выше. Людям в российском футболе нужно становиться настоящими профессионалами. Необходимо контролировать все процессы», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Алдонин.

Ранее бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России Дмитрий Радченко заявил, что сегодня российские футболисты находятся далеко не на том уровне, на котором были в 1990-2000-х годах, а на порядок выше.

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#футбол
#мнение
#футболист
#россия
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Каширские самбистки стали призёрами Всероссийских соревнований
23 октября 2024, 18:59

Фото: пресс-службе администрации г. о. Кашира

Самбистки из Каширы заняли призовые места на Всероссийских соревнованиях памяти ветерана спецподразделения группы «Альфа» А. Плюснина, которые прошли в Зеленограде. В турнире участвовали более 250 юношей и девушек 14-16 лет из 30 регионов страны, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Муниципалитет представляли воспитанницы спортклуба «Кашира» им. Н. Елисеева и одноимённой спортшколы. Бронзовые медали в своих весовых категориях завоевали Мария Романова и Александра Шустрова», – говорится в сообщении.
В пресс-службе назвали самбо не только видом спортивного единоборства, но и системой развития морально-волевых качеств, патриотизма и гражданственности.

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Стартовала регистрация на участие в новом проекте «СпортТрек»

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#медали
#подмосковье
#московская область
#кашира
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Стартовала регистрация на участие в новом проекте «СпортТрек»
23 октября 2024, 18:21

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

Жителей Московской области пригласили принять участие в новом проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей» «СпортТрек». Об этом сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия.
Уже стартовала регистрация на проект. Жители Подмосковья получат возможность участвовать в спортивных и образовательных мероприятиях, представить свои инициативы в сфере занятий спортом, получить поддержку в их реализации.

Проект «СпортТрек» реализуется в рамках программы «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование». Он создан для всех, кто уже занимается спортом или хочет начать путь к здоровому и активному образу жизни. Он работает на базе цифровой платформы и мобильного приложения «Россия – страна возможностей».

Участники смогут выполнять различные задания, участвовать в мероприятиях, конкурсах, тренировках и получать за это баллы от платформы. Их можно будет обменять на призы.
«Наш новый проект «СпортТрек» действует как «личный тренер» – он построен на геймификации. Сейчас это самая эффективный механизм вовлечения молодежи. Участники смогут отслеживать свою физическую активность через трекеры, а за выполнение упражнений целей будут получать баллы, которые смогут обменять на призы. Этот проект – пример спорта нового поколения», – сказал исполнительный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
Стать участником проекта «СпортТрек» может каждый. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте и выбрать один или несколько треков для участия.

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#спорт
#россия
#подмосковье
#московская область
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Более 50 фильмов представят на Международном фестивале спортивного кино в Красногорске
23 октября 2024, 10:15

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В кинозале Российского государственного архива кинофотодокументов в Красногорске 23 октября открывается ежегодный XXII Международный фестиваль спортивного кино KRASNOGORSKI. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
«Фестиваль откроет неделю спорта и кино в Подмосковье, которая продлится до 30 октября. Зрителей ждут бесплатные показы конкурсных фильмов, встречи с создателями кинолент и известными спортсменами. В программе – более 50 документальных, художественных и анимационных работ из России, Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Армении, Киргизии и Казахстана», – отметили в министерстве.
В международное жюри входят представители искусства, культуры, спорта, общественные деятели и руководители СМИ.

Вход для зрителей свободный. Программу фестиваля можно найти на его сайте.

Международный фестиваль спортивного кино – крупнейший спортивный киноконкурс в Восточной Европе и странах СНГ. Он проходит с 2003 года. Президент фестиваля – трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина.

Мероприятие проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

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#минспорт мо
#кино
#фестиваль
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#подмосковье
#московская область
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Чемпионат и первенство Подмосковья по кендо состоялись в Егорьевске
23 октября 2024, 09:33

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

В чемпионате и первенстве Московской области по кендо приняли участие более 30 спортсменов, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области. За победу боролись представители таких городов, как Электросталь, Химки, Балашиха и Егорьевск.
В женской категории соревнований победила жительница Химок Валерия Острикова. Второе место заняла представительница Балашихи Виктория Агаршева, а бронзовую медаль завоевала Людмила Смирнова из Электростали.

Среди мужчин лучшим стал представитель Егорьевска Николай Ильин, второе место занял Дмитрий Чежин из Балашихи, а на третьей ступени пьедестала оказался ещё один егорьевский спортсмен Степан Серовский.

На юношеском турнире в возрастной категории 11–14 лет все призовые места заняли спортсмены из Егорьевска. Первое место занял Артём Гранков, второе — Даниил Ворожейкин, а на третьей ступени пьедестала оказались Андрей Бахтов и Леонид Гришин.

Юноши 15–17 лет также продемонстрировали превосходство хозяев турнира. Никита Покушев, Кирилл Данилов и Кирилл Ратников из Егорьевска заняли первые три места, а Ростислав Кохов из Электростали завоевал бронзовую медаль.

По результатам соревнований будет сформирована сборная Московской области по кендо для участия в чемпионате и первенстве России, которые пройдут в Нижнем Новгороде.

Турнир организован в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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#спорт
#турнир
#медаль
#спортсмены
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Радченко описал индивидуальный уровень российских футболистов
22 октября 2024, 19:54

Фото: iStock/StudioQ1

Бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России Дмитрий Радченко заявил, что сегодня российские футболисты находятся далеко не на том уровне, на котором были в 1990-2000-х годах, а на порядок выше.
Так он прокомментировал слова тренера национальной команды Валерия Карпина о падении уровня российского футбола и о том, что данный вид спорта РФ уже на протяжении десятилетий идёт не в ту сторону.

«Карпин смотрит на качество футболистов, приезжающих в сборную. Из этого и складывается его мнение. Индивидуально футболисты в России сейчас не на том уровне, что в 90-х или 00-х. Карпин от этого и отталкивается. Но говоря, что мы 20 лет идем не туда, давайте вспомним домашний чемпионат мира. На нём наша сборная хорошо выступила, радовала болельщиков, а это явно было не 20 лет назад», — отметил в беседе с Metaratings.ru Радченко.

Ранее генеральный секретарь Международной ассоциации дружбы (IFA), бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке высказал мнение о том, что Россия по-прежнему остаётся важным игроком в мировом футболе.

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#россия
#качество
#чемпионат мира
#мнение
#рф
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Вальке назвал Россию значимым игроком в мировом футболе
22 октября 2024, 19:46

Фото: iStock/Pixfly

Генеральный секретарь Международной ассоциации дружбы (IFA), бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке высказал мнение о том, что Россия по-прежнему остаётся важным игроком в мировом футболе.
«Сборная России играла на высшем уровне. В качестве дани уважения и признания такого высокого уровня Россия получила право провести чемпионат мира в 2018 году. Россия – это значимый игрок не только в мировом футболе, но и в других видах спорта. Сейчас, к сожалению, Россия не выступает на мировой арене, но рано или поздно она вернётся. Надо смотреть не в прошлое, а заниматься настоящим и будущим», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Вальке.

При этом он отметил, что после возвращения России придётся навёрстывать упущенное, поэтому сборной нашей страны необходимо много тренироваться и усердно работать.

Ранее бывший футболист сборной России Денис Глушаков заявил, что отечественной национальной команде лучше играть хоть с кем-то, чем проводить пустые тренировочные сборы.

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Глушаков не рекомендовал сборной РФ проводить пустой тренировочный сбор
#россия
#чемпионат мира
#страны
#сборная россии
#футболист
#рф
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Булыкин назвал фаворита в предстоящем матче «Спартак» — «Динамо»
Булыкин спрогнозировал интересный матч «Спартак» — «Динамо»
22 октября 2024, 19:08

Фото: iStock/NiseriN

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин навзал фаворитом в предстоящем матче «Спартак» — махачкалинское «Динамо» красно-белых, отметив, что игра будет интересной и неожиданной.
«Настрой у «Спартака» должен быть хорошим. Нужно оправдаться перед болельщиками. «Спартак» приложит все усилия. Но и «Динамо» является бойцом. Фаворитом является «Спартак», но игра будет интересной, неизвестно, как она будет складываться», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Булыкин.

А бывший полузащитник «Спартака» Алексей Ребко заявил, что несмотря на все поражения команда должна продолжать бороться за тройку в турнирной таблице РПЛ.

Думаю, что борьба ещё впереди и рано говорить, ошибка приглашение тренера Деяна Станковича или нет. Нужно посмотреть, что будет в конце сезона. Хотя бы после первого круга, где зимой будет «Спартак». Понятно, что он уже далековато, но играть ещё много. Думаю, что за тройку должны бороться», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Ребко.

Ранее бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявлял, что «Спартак» проиграл «Краснодару» со счётом 3:0 в пользу последних из-за новой схемы красно-белых.

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