Фигурист Лутфуллин раскрыл грандиозные цели на сезон

Глеб Лутфуллин (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)
Российский фигурист Глеб Лутфуллин поделился, что на сезон-2024/25 ставит перед собой грандиозные цели кататься всегда чисто.
«Цели грандиозные – кататься всегда чисто. Чувствую сейчас больше уверенности в себе. Конкуренция в новом сезоне будет высокая, у нас сейчас очень сильные спортсмены, и от этого ещё интересней», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Лутфуллин.Напомним, что на контрольных прокатах сборной России фигурист Глеб Лутфуллин чисто исполнил каскад четверной тулуп.
Ранее призёр Олимпийских игр и хореограф Илья Авербух заявлял, что в России падает интерес к фигурному катанию во многом из-за отсутствия международных соревнований.
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