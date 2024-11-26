Фигурист Некрасов из Подмосковья взял серебро отборочного этапа гран-при России

Максим Некрасов и Василиса Кагановская (фото: пресс-служба Минспорта МО)
Серебряную медаль завоевал спортсмен из Московской области Максим Некрасов на отборочном этапе гран-при России по фигурному катанию на коньках, представитель Подмосковья выступал в паре с москвичкой Василисой Кагановской, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«После проката ритм-танца дуэт Максима Некрасова и Василисы Кагановской был на вершине турнирной таблице с отрывом от соперников в полбалла. Но по итогу двух танцев пара опустилась на второе место», — говорится в сообщении.Отмечается, что первое место заняла пара из Москвы, а бронзовую медаль получили фигуристы из Санкт-Петербурга.
Отборочный этап гран-при России по фигурному катанию на коньках проходил 23 и 24 ноября в Санкт-Петербурге. В танцах на льду соревновались одиннадцать пар.
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