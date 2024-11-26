Фигурист Некрасов из Подмосковья взял серебро отборочного этапа гран-при России

Бывший полузащитник ФК «Зенит» и ЦСКА Владислав Радимов заявил, что петербургский клуб не закономерно вышел на первое место после победы над «Оренбургом», если смотреть на качество игры. По его словам, атаки у команды развивались медленно, столь же медленно игроки выходили из обороны.