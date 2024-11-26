Стало известно, что помешало «Локомотиву» в матче против «Спартака»

Фото: iStock/FotografieLink
Бывший полузащитник ФК «Зенит» Владислав Радимов заявил, что «Локомотиву», который в минувшем туре проиграл «Спартаку», рано бороться за чемпионство из-за психологической неподготовленности команды. По его словам, клубу будет сложно бороться даже за третье место.
«Вот не покидало ощущение, что «Локо», конечно, рано бороться за чемпионство. Более того, за тройку-то будут проблемы побороться, потому что психологически команда, конечно, не уравновешена. Я не могу сказать, что она молодая, мы говорим, что она молодая только из-за Батракова, а Пиняев уже давно взрослый, Сулейманов уже в возрасте, Воробьев не молодой, Тикнизян тоже не такой уж и молодой, Баринов тоже нет, Самошников, Лантратов тем более», — отметил он в беседе с «РБ Спорт».Радимов добавил, что команде явно не хватает психологической готовности, что наглядно продемонстрировано на моменте матча, когда счет стал 3:2.
Напомним, по итогам 16 туров Российской Премьер-Лиги команда «Локомотива» занимает третье место в рейтинге с 34 очками на счету.
Читайте также:
Радимов: первое место «Зенит» получил не закономерно
Кирьяков: у «Арсенала» нет шансов на выход в РПЛ
Стало известно, какой матч станет определяющим для «Локомотива»
Данил Пономарев