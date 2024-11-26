Радимов: первое место «Зенит» получил не закономерно

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Бывший полузащитник ФК «Зенит» и ЦСКА Владислав Радимов заявил, что петербургский клуб не закономерно вышел на первое место после победы над «Оренбургом», если смотреть на качество игры. По его словам, атаки у команды развивались медленно, столь же медленно игроки выходили из обороны.
«Не могу сказать, что «Зенит» закономерно вышел на первое место по качеству игры. Более того, игра, особенно в первом тайме, совершенно не понравилась. Я не так часто Соболева защищаю, но здесь действительно скажу. Его готовы все сожрать, что он не забил, но до него даже мяч не доходил, по большому счету! И прострелов с фланга ему практически не было», — поделился он в беседе с «РБ Спорт».Радимов также обратил внимание жалобы полузащитника «Зенита» Андрея Мостового на искусственное поле, отметив, что раньше он уже играл на таких стадионах.
«Что он, никогда в жизни не играл на искусственных полях, что ли? <…> Ну, так и не надо ныть, особенно перед телекамерами. Искусственное поле нам мешало! Ничего тебе не мешало. Плохому танцору всем известно что всегда мешает», — возмутился футболист.Ранее футбольный агент Арсен Минасов высказал мнение о том, что «Зенит» вернется на лидирующие позиции в РПЛ по ходу второго круга и сможет снова стать чемпионом, «съев конкурентов на финише, как опытный марафонец».
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