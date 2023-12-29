Фигурист Семененко о чемпионате РФ по прыжкам: «Постараюсь чем-то удивить»

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Двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко заявил о желании принять участие в чемпионате страны по прыжкам и отметил, что постарается удивить своим выступлением.
«Не хочу, чтобы были какие-то завышенные ожидания. Все будет зависеть от регламента, поскольку сейчас мы его еще не знаем. Может быть, постараюсь чем-то удивить», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Семененко.
Ранее подмосковный дуэт фигуристов завоевал медаль чемпионата России. Чемпионат России по фигурному катанию на коньках проходил в Челябинске с 20 по 24 декабря. По итогам соревнований подмосковный дуэт Ирины Хаврониной и Девида Нарижного получил 198,90 баллов. Фигуристы стали бронзовыми призерами соревнований.
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