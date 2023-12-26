Подмосковные спортсмены выиграли бронзу на чемпионате России по фигурному катанию

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Чемпионат России по фигурному катанию на коньках проходил в Челябинске с 20 по 24 декабря.По итогам соревнований подмосковный дуэт Ирины Хаврониной и Девида Нарижного получил 198,90 баллов. Фигуристы стали бронзовыми призерами соревнований.
«Мы себя хорошо показали на этапах, и там у нас не было целей на баллы, на места, мы просто выходили показать себя. Смотря на то, как себя показываем на этапах, мы ехали на этот чемпионат России бороться. Ехали показать себя лучшим образом и быть конкурентоспособными», – поделилась Ирина Хавронина.
Стоит отметить, что за бронзу спортсмены боролись с обладателями серебряной медали прошлого чемпионата России Елизаветой Шанаевой и Павлом Дроздом, а также Софьей Леонтьевой и Даниилом Горелкиным.
Кроме этого, Ирина и Девид представляли на чемпионате городской округ Балашиха и Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области.
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