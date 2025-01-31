В Подмосковье перенесли гонку «Лыжня России» из-за погодных условий

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Традиционная гонка «Лыжня России», которая должна была пройти 8 февраля на трассе учебно-спортивного центра «Планерная» в Химках, переносится в связи с неблагоприятными погодным условиями, новую дату гонки объявят позже, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Тёплая погода, установившаяся в столичном регионе, не позволяет должным образом подготовить трассу для самого массового старта страны», — отмечается в сообщении.Отмечается, что «Лыжня России» является одним из крупнейших зимних соревнований. Участие в этом заезде принимают как профессионалы, так и любители лыжного спорта. На старт могут выйти все желающие в возрасте от 12 лет. Дистанция для всех одна — десять километров. По всей России в этой гонке суммарно участвуют более 500 тысяч человек.
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Лев Каштанов