Фигуристы из Московской области завоевали серебряную медаль на Всероссийских соревнованиях

С 18 по 20 октября в г. о. Троицк в Москве проходил открытый турнир по кикбоксингу «Путь воина». За городской округ Кашира выступали воспитанники Михаила Сергеевича Морозова, которые занимаются на базе спортклуба «Кашира» имени Н. П. Елисеева (Дворец спорта «Юбилейный»). Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Кашира.