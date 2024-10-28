Фигуристы из Московской области завоевали серебряную медаль на Всероссийских соревнованиях

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Подмосковная пара завоевала серебряную медаль на Всероссийских соревнованиях «Ростелеком Гран-при России — Звёзды Магнитки» по фигурному катанию, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области. Танцевальный дуэт Дэвида Нарижного и Ирины Хаврониной занял второе место в дисциплине «танцы на льду». На первом и третьем местах оказались московские пары.
«В целом довольны собой. Эмоции остались положительные, потому что это были два чистых проката для первого старта в сезоне. Оценивать сезон будем в конце, но для начала мы чувствуем себя увереннее, чем в прошлом году. И в целом более спокойны. Когда я смотрела прошлогодние программы, я видела, что мы едем и очень все контролируем, очень переживаем, очень аккуратничаем. Сейчас стали увереннее», — рассказала Хавронина после награждения.Всероссийские соревнования «Ростелеком Гран-при России — Звёзды Магнитки» по фигурному катанию прошли 26 и 27 октября в Магнитогорске.
Участники соревновались в четырёх дисциплинах: мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.
Соревнования в Магнитогорске стали первым этапом из пяти в рамках серии Гран-при России. В этом сезоне турнир также пройдёт в Казани, Красноярске, Москве и Санкт-Петербурге.
Турнир организован в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
Читайте также:
Раскрыты планы фигуристки Трусовой на ближайший сезон
Сбежавший в США фигурист Десятов отстранён из-за секс-скандала
Фигурист Лутфуллин раскрыл грандиозные цели на сезон
Дайана Хусинова