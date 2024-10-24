Сбежавший в США фигурист Десятов отстранён из-за секс-скандала

Фото: istockphoto/Artur Didyk
Американская федерация фигурного катания (U. S. Figure Skating) отстранила от участия в соревнованиях выступающего под флагом США уроженца Москвы Ивана Десятова. Его подозревают в сексуальной связи с несовершеннолетней.
Бывший россиянин выступает в танцах на льду, где его партнёршей является Изабелла Флорес, напоминает «Спорт-Экспресс». Другой его партнёрше, сексуальной, на момент полового контакта, по сведениям источника, ещё не исполнилось 16 лет, то есть она не достигла возраста согласия. Если вина фигуриста будет доказана, то отстранение от участия в стартах будет не самым страшным наказанием для него. Спортсмену в этом случае светит реальный тюремный срок.
Ивану Десятову 23 года, в России он катался в паре с Ириной Хаврониной. Затем он решил сменить спортивное гражданство и начал выступать под флагом Белоруссии. Там его партнёршей стала Екатерина Андреева. Но и там непоседа долго не задержался и решил переехать в США. Причём для того, чтобы заплатить компенсацию за очередную смену спортивного гражданства белорусской федерации (так в союзном государстве положено по закону - прим. ред.), ему пришлось клянчить деньги у поклонников в социальных сетях (так называемый краудфандинг).
Насобирав искомые 25 тысяч долларов, фигурист уехал за океан. Поначалу спортивная карьера у Девятова складывалась неплохо, но вот в сексуальных связях он не был достаточно разборчив и осторожен, за что теперь может присесть в американскую тюрьму.
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Ивану Десятову 23 года, в России он катался в паре с Ириной Хаврониной. Затем он решил сменить спортивное гражданство и начал выступать под флагом Белоруссии. Там его партнёршей стала Екатерина Андреева. Но и там непоседа долго не задержался и решил переехать в США. Причём для того, чтобы заплатить компенсацию за очередную смену спортивного гражданства белорусской федерации (так в союзном государстве положено по закону - прим. ред.), ему пришлось клянчить деньги у поклонников в социальных сетях (так называемый краудфандинг).
Насобирав искомые 25 тысяч долларов, фигурист уехал за океан. Поначалу спортивная карьера у Девятова складывалась неплохо, но вот в сексуальных связях он не был достаточно разборчив и осторожен, за что теперь может присесть в американскую тюрьму.
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Александр Бойцов