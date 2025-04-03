Фигуристы из Подмосковья победили на первенстве России среди юношей и девушек

Мария Фефелова и Артём Валов (фото: пресс-служба Минспорта МО)
Дуэт подмосковных фигуристов Марии Фефеловой и Артёма Валова одержал победу на первенстве России по фигурному катанию на коньках среди юношей и девушек старшего возраста, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Представители Подмосковья Мария Фефелова и Артёма Валов стали лучшими в танцах на льду. Второе место в этой дисциплине заняла пара из Москвы, а на третью ступень пьедестала почёта поднялись фигуристы из Самарской области», — говорится в сообщении.Первенство России по фигурному катанию на коньках среди юношей и девушек старшего возраста проводится в Казани с 31 марта по 4 апреля. По итогам соревнований лучших спортсменов включат в состав юношеской сборной России на сезон 2025/2026.
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