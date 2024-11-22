Фигуристы Лопарева и Бриссо убрали фразу о русских из песни для ритм-танца

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Французские фигуристы Евгения Лопарева, русская по происхождению, и Жоффре Бриссо убрали финальную фразу о русских из своего ритм-танца. Свою программу они показали на международном турнире в Варшаве.
Для короткой программы, которую спортсмены демонстрируют в этом сезоне, спортсмены взяли известную песню Rasputin группы Boney M. Композиция и, соответственно, танцевальный номер заканчиваются фразой «Oh, those russians» («Ох уж эти русские»). Однако на соревнованиях в Варшаве в конце песни неожиданно прозвучала фраза «Oh, those dancers» («Ох уж эти танцоры«). О причинах изменений не сообщается.
Лопарева и Бриссо встали в пару в сезоне 2018/2019 годов. До этого фигуристка выступала за Россию. В нынешнем сезоне спортсмены, представляющие Францию, завоевали золото и серебро на этапах Гран-при. С фразой про русских в финале короткой программы.
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Александр Бойцов