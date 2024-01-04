Пловчиха Ефимова скучает по Лос-Анджелесу, но тянет её в Волгодонск

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Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала «Матч ТВ» о том, что соскучилась по друзьям и атмосфере в США.
Юлия Ефимова- трехкратный призером Олимпийских игр, обладательница шести золотых медалей чемпионатов мира и семи чемпионатов Европы. Спортсменка входит в десятку лучших в истории чемпионатов мира среди всех пловцов.
С 2011 года Юлия Ефимова проживает и тренируется в Америке.
Спортсменка рассказала, что сильно скучает по океану, рядом с которым часто гуляла. Ей этого не хватает. В США у Юлии есть друзья, с которыми она ездит кататься на сноуборде.
По словам спортсменки, Волгодонск и Лос-Анджелес довольно разные, чтобы их сравнивать.
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С 2011 года Юлия Ефимова проживает и тренируется в Америке.
«Но чем нравится Волгодонск — у нас очень много маленьких речушек, каналов, Цимлянское водохранилище. Я туда постоянно выезжаю и гуляю с Джаспером. Смотрю закаты, встречаю рассветы, вот эта вся романтика», — поделилась Юлия Ефимова.
По словам спортсменки, Волгодонск и Лос-Анджелес довольно разные, чтобы их сравнивать.
«Все равно меня тянет в Волгодонск, к моему детству и простоте. Мы даже когда едем на базу отдыха, то выбираем самое простое жилье. Мне нужно, чтобы рядом были Дон, разбитая палатка и стол, где можно разложить еду. Поставил мангал, пожарил шашлыки, и всё»,-рассказала Юлия Ефимова.Читайте также:
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Мария Фирсова