Шахматист Хисматуллин рассказал, как воспринял отказ поляка Дуды пожимать руку

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Российский гроссмейстер Денис Хисматуллин прокомментировал отказ поляка Яна-Кшиштофа Дуды пожимать руку на чемпионате мира по быстрым шахматам.
На чемпионате мира по быстрым шахматам едва не разгорелся скандал с политическим оттенком. Польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда отказался от традиционного рукопожатия перед игрой с игроком из России Денисом Хисматуллиным.
На видео, которое опубликовал портал Global Happenings, можно заметить, как россиянин подходит к шахматному столику, за которым уже сидит Дуда и протягивает ему руку в качестве традиционного приветствия. Однако тот только делает отрицательный жест, хотя и благожелательно улыбается при этом.
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На видео, которое опубликовал портал Global Happenings, можно заметить, как россиянин подходит к шахматному столику, за которым уже сидит Дуда и протягивает ему руку в качестве традиционного приветствия. Однако тот только делает отрицательный жест, хотя и благожелательно улыбается при этом.
«Я, конечно, с ним не согласен, но уважаю его право поступить таким образом, выражая несогласие с моей позицией и с моей деятельностью вне шахматной доски», — передаёт слова Хисматуллина ТАСС.Хисматуллин не собирается обращаться в Комиссию по этике и требовать дисквалификации соперника.
«Поверьте, что я не оскорбился и уж точно не получил морального вреда, после которого не смог ни спать, ни есть», — сказал в заключении шахматист.Читайте также:
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Мария Фирсова