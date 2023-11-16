Фигуристка Медведева получила травму головы на этапе Гран-при

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Российская фигуристка Варвара Медведева, выступающая в парном катании с Павлом Астаховым, упала вниз головой во время исполнения программы. Об этом сообщает ТАСС.
«Фигуристку Варвару Медведеву в настоящее время везут на обследование», — сообщили в Федерации фигурного катания на коньках России.Медведева во время проката упала с поддержки, но все равно продолжила выступление. После завершения турнира ее госпитализировали для обследования.
Ранее сообщалось, что Паралимпийский комитет отказался принуждать российских спортсменов к осуждению военной спецоперации на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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