Подмосковная пара взяла бронзу чемпионата России по фигурному катанию

Ирина Хавронина и Девид Нарижный (фото: пресс-служба Минспорта МО)
Танцевальная пара Ирина Хавронина и Девид Нарижный из Московской области завоевала бронзовую медаль на чемпионате России по фигурному катанию, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«По итогам короткой программы, проходивший в первый день соревнований, дуэт Хавронина — Нарижный оказался на второй строчке турнирной таблицы с результатом 83,96 баллов. А по итогам произвольной программы подмосковные спортсмены набрали 124,60 баллов. В результате их общее число баллов (208,56) позволило Ирине и Девиду стать бронзовыми призёрами чемпионата. Отставание третьего места от лидера составило 7,40 балла», — говорится в сообщении.Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Омске с 19 по 22 декабря.
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