Подмосковные конькобежцы взяли пять медалей за два дня чемпионата России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Подмосковные спортсмены завоевали четыре медали в командных и личных стартах во второй день чемпионата России по конькобежному спорту в Коломне. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В мужских соревнованиях на дистанции 1000 м лучший результат показал Михаил Казелин.
У женщин Елена Еранина финишировала третьей на дистанции 1000 м.
В мужской командной гонке на восемь кругов первенствовала команда Московской области в составе Даниила Алдошкина, Даниила Чмутова и Максима Шарапова.
Елена Еранина, Ирина Кузнецова и Анастасия Семёнова взяли серебро в женской командной гонке на шесть кругов.
Всего по итогам двух дней чемпионата в копилке сборной Московской области – пять медалей: две золотые, две серебряные и бронзовая. В первый день турнира Алдошкин занял второе место в состязаниях на дистанции 5000 м.
Чемпионат России по конькобежному спорту проходит с 18 по 22 декабря в Коломне. Турнир проводят по программе Олимпийских игр. В нём участвуют 100 спортсменов из 20 регионов страны. За четыре дня будет разыграно 16 комплектов медалей.
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«Очень доволен и счастлив. Я подошел к чемпионату на 95% готовым. Дальше у меня будет масс-старт. И, возможно, побегу командный спринт», – сказал Казелин.
У женщин Елена Еранина финишировала третьей на дистанции 1000 м.
В мужской командной гонке на восемь кругов первенствовала команда Московской области в составе Даниила Алдошкина, Даниила Чмутова и Максима Шарапова.
Елена Еранина, Ирина Кузнецова и Анастасия Семёнова взяли серебро в женской командной гонке на шесть кругов.
Всего по итогам двух дней чемпионата в копилке сборной Московской области – пять медалей: две золотые, две серебряные и бронзовая. В первый день турнира Алдошкин занял второе место в состязаниях на дистанции 5000 м.
Чемпионат России по конькобежному спорту проходит с 18 по 22 декабря в Коломне. Турнир проводят по программе Олимпийских игр. В нём участвуют 100 спортсменов из 20 регионов страны. За четыре дня будет разыграно 16 комплектов медалей.
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Лора Луганская