ISU разрешил российским спортсменам участвовать в квалификации на Олимпиаду

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Международный союз конькобежцев (ISU) дал разрешение спортсменам из России и Белоруссии участвовать в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе, сообщалось на сайте организации.
Решение приняли на Совете ISU. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Союз конькобежцев России (СКР) выберут по одному спортсмену (паре) в каждой дисциплине — они будут участвовать в квалификационных турнирах. Кандидатуры, в том числе запасные, должны быть направлены ISU не позже 28 февраля 2025 года.
Российские спортсмены не смогут участвовать в командном турнире в фигурном катании, а ещё в командной гонке преследования в конькобежном спорте. Ещё россиянам запретят любое общение с представителями сми.
Спортсменам из РФ не дали выступить на турнирах под эгидой ISU в марте 2022 года. Последним крупным стартом для российских атлетов были Игры в Пекине.
Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
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Российские спортсмены не смогут участвовать в командном турнире в фигурном катании, а ещё в командной гонке преследования в конькобежном спорте. Ещё россиянам запретят любое общение с представителями сми.
Спортсменам из РФ не дали выступить на турнирах под эгидой ISU в марте 2022 года. Последним крупным стартом для российских атлетов были Игры в Пекине.
Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
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Ольга Енгалычева