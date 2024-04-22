Финал соревнований по шашкам среди начальных классов завершился в Московской области

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
В Ступино прошел финал соревнований по шашкам для дошкольников. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Финал соревнований «Юный шашист» проводился на базе Ступинской школе № 9.
В турнире приняли участие 12 команд из Пушкино, Сергиева Посада, Ступино, Дубны, Ленинского, Подольска, Красногорска, Наро-Фоминска, Одинцово, Бронниц, Электростали и Жуковского.
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В турнире приняли участие 12 команд из Пушкино, Сергиева Посада, Ступино, Дубны, Ленинского, Подольска, Красногорска, Наро-Фоминска, Одинцово, Бронниц, Электростали и Жуковского.
«Мероприятие стало пилотным проектом по поручению президента Федерации шашек России Анатолия Никитина. Анатолий выразил уверенность в том, что игра в шашки развивает стратегическое мышление, учит планировать на будущее и помогает выявить талантливых математиков и айтишников», — поделились в пресс-службе.По итогам соревнований 1 место заняли ребята из Ступинского Лицея № 1, 2 место у Красногорского Детского сада № 17, а 3 место досталось учащимся Дубненского лицея № 6.
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Мира Полтева