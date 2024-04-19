Пловец из Подмосковья завоевал пять медалей на чемпионате России среди глухих

Спортивный фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья «Первенство Триумфаторов», приуроченный к десятилетию Паралимпийских игр в Сочи, состоялся в марте в Пушкинском округе, власти Московской области приняли участие в подведении итогов фестиваля и вручении наград, сообщает пресс-служба правительства региона.