Пловец из Подмосковья завоевал пять медалей на чемпионате России среди глухих

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Три золотые и две серебряные медали выиграл спортсмен из городского округа Серпухов Марк Трошин на чемпионате России по плаванию спорта глухих, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«На высшую ступень пьедестала Марк Трошин поднялся по итогам заплывов на спине на 50, 100 и 200 метров. Серебряные медали подмосковному пловцу принесли заплыв стилем баттерфляй на 50 метров и заплыв вольным стилем на 50 метров», — говорится в сообщении.Всего в чемпионате России по плаванию спорта глухих приняли участие спортсмены из 28 регионов нашей страны, а также представители Белоруссии. Соревнования проводились с 11 по 17 апреля в столице Мордовии Саранске.
Ранее сообщалось, что в Московской области подвели итоги спортивного фестиваля для людей с ограниченными возможностями здоровья «Первенство Триумфаторов».
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